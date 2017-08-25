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DHA İSTANBUL - İŞTE CUMHURBAŞKANININ BAHSETTİĞİ HASDAL HAVADAN BÖYLE GÖRÜLÜYOR

  Haber-Kamera: Ali AKSOYER/İSTANBUL,(DHA)  Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın İstanbul Emniyet Müdürlüğü binasının yeni yerleşkesinin yapılacağı Hasdal'ı havadan görüntüledik

25 Ağustos 2017 20:06

 

Haber-Kamera: Ali AKSOYER/İSTANBUL,(DHA) 
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan\'ın İstanbul Emniyet Müdürlüğü binasının yeni yerleşkesinin yapılacağı Hasdal\'ı havadan görüntüledik. Cumhurbaşkanı daha öncede Çapa Tıp Fakültesinin Hasdal\'a taşınacağını açıklamıştı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Dolmabahçe\'de Jandarma ve Emniyet Teşkilatlarına Motosiklet Teslim Töreni\'nde konuşurken yaptığı açıklamada yeni modern emniyet binasının Hasdal\'a yapılacağını açıklamıştı. Geçtiğimiz Mayıs ayında Çapa Tıp Fakültesinin mezuniyet töreninde konuşan Recep Tayyip Erdoğan, yeni fakülte binasının adresi olarak  Hasdal\'ı vermişti. Bir anda gözlerin çevrildiği Hasdal\'ı havadan görüntüledik. Bölgede henüz bir inşaat çalışması başlamadığı görüldü. Ancak yapılan açıklamaların ardından önümüzdeki günlerde bölgeyi hareketli günler bekliyor.

Görüntü Dökümü:
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-Hasdal\'ın havadan görüntüleri

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

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