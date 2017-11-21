DHA İSTANBUL - İSTANBUL'UN 2018 BÜTÇESİ 20 MİLYAR 100 MİLYON... 

Enver ALAS, İSTANBUL / DHA

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB)\'nin 2018 yılı bütçesi 20 milyar 100 milyon olarak onaylandı. Bütçe görüşmelerinde konuşan İBB Başkanı Mevlüt Uysal, \"Bu rakam, geçtiğimiz yıla göre yüzde 8,65\'lik bir artış demek. Belediyemizin bütçesine İETT, İSKİ ve iştiraklerimizi dahil ettiğimizde toplam bütçemiz 42 milyar 600 milyon liralık bir rakama ulaşıyor\" dedi.

Fatih Saraçhane\'deki İBB Meclisi\'nde gerçekleşen bütçe görüşmeleri sırasında konuşan İBB Başkanı Mevlüt Uysal, 2018 yılı projelerini anlattı.

\"BÜTÇEMİZ 42 MİLYAR 600 MİLYON LİRALIK BİR RAKAMA ULAŞIYOR\"

Başkan Uysal, İstanbul\'un kendilerine yüklediği sorumluluğun farkında olarak bütçeyi hazırladıklarını ve şehrin ihtiyaçlarını karşılayacak bir bütçe çalışması yaptıklarını belirtti. Uysal, \"2018 yılı belediye bütçemizi 20 milyar 100 milyon lira olarak belirledik. Bu rakam, geçtiğimiz yıla göre yüzde 8,65\'lik bir artış demek. Belediyemizin bütçesine İETT, İSKİ ve iştiraklerimizi dahil ettiğimizde toplam bütçemiz 42 milyar 600 milyon liralık bir rakama ulaşıyor. 2018 yılındaki yatırım toplamımız şirketler ve bağlı kuruluşlarımız da dahil edildiğinde 16 milyar 113 milyon lirayı buluyor\" dedi.

\"BORÇ, TÜM GELİRLERİMİZİN YÜZDE 8\'İDİR\"

Bütçenin bir yatırım bütçesi olduğunu İstanbul\'un yarınlarına mümkün olan en büyük yatırımı yapmak istediklerini kaydeden Uysal, \"Bu yıl bütçemizde, kullanım ve ödeme farklarından oluşan 3 milyar 850 milyon lira borçlanma öngörüldü. Yıl içinde ödenmesi gereken borç 2 milyar 570 milyon lira. Ancak bu borçların 1 milyar 370 milyon lirası geçmiş yıllarda İSKİ ve İGDAŞ\'tan aldığımız borçlar için ödenecek tutar. Bunları da düştüğümüz zaman borçlanacağımız rakam, bu yıl için 1 milyar 200 milyon lira. Dolayısıyla ödeyeceğimiz borç, tüm gelirlerimizin yüzde 8\'idir\" diye konuştu.

Mevlüt Uysal, borçlanma yoluyla elde edilen kaynağın önemli bir bölümünün raylı sistem yatırımları için kullanılacağını, bu yatırımların da önemli bir kısmının belediyenin öz kaynaklarıyla yapılacağını ifade etti.

BÜTÇEDE ASLAN PAYI 6 MİLYAR 822 MİLYON İLE ULAŞIMDA

Ulaşımda temel prensiplerinin tüm ulaşım sistemlerinin birbirine bağlanması olduğuna vurgu yapan Başkan Uysal, bu nedenle bütçeden 6 milyar 822 milyon lira ile aslan payını ulaşıma ayırdıklarını dile getirdi.

EMİNÖNÜ-ALİBEYKÖY TRAMVAY HATTI

Mevlüt Uysal, 1994 yılından bu yana ulaşım yatırımlarının neredeyse yarısının raylı sistemlere ayrıldığını anımsatarak, \"Raylı sistemleri mahallelere kadar ulaştırmak için uğraşıyoruz. Örneğin 14 istasyonlu ve günde 114 bin yolcu taşıyacak olan Eminönü -Alibeyköy tramvay hattı Alibeyköy\'ün trafik sorununu çözeceği gibi Eyüpsultan\'ı tam anlamıyla çekim merkezi haline getireceğiz. Yani eskiden minibüs bulamadığımız yerlere artık tramvay götürüyoruz\" ifadelerini kullandı.

KADİR TOPBAŞ\'IN HAVARAY PROJESİ\'NİN YERİNE METRO HATTI

Türkiye\'nin ilk sürücüsüz metro hattı olan Üsküdar-Çekmeköy-Sancaktepe Hattı\'nda da sona gelindiğini ve Üsküdar-Yamanevler arasını 15-20 gün içinde açacaklarını bildiren Uysal, eski Başkan Kadir Topbaş\'ın Sefaköy-Başakşehir Havaray Projesinin iptal edilmesine ilişkin şunları söyledi:

Sefaköy-Başakşehir Havaray Hattı\'nı iptal edip yerine metro yapıyoruz. Bu hattı Aksaray - İkitelli Hattıyla Mimar Sinan İstasyonu\'nda, Kirazlı -Halkalı hattıyla Halkalı Merkez\'de Mecidiyeköy-Mahmutbey Hattıyla Mehmet Akif İstasyonu\'nda birleştiriyoruz. Bu birleşmeyle Küçükçekmece\'yi İstanbul\'un ana akslarına bağlıyoruz. Şu an İstanbul\'da yolcu taşıyan 150 kilometre raylı sistem hattımız var. Belediyemizin ihale ettiği ve yapımı süren 160 kilometrelik metro hattına, Ulaştırma Bakanlığı\'mızın yapmakta olduğu 115 kilometrelik hattı da ilave ettiğimizde İstanbul\'da toplamda 275 kilometre yeni raylı sistem inşaatımız devam ediyor. İstanbul\'da raylı sistemin bin kilometreye çıktığında sorunların çözüleceğini biliyoruz.\"

\"İSTANBUL\'DA YENİ YOLLAR YAPMA İMKANI KALMADI\"

İBB Başkanı Uysal, karayolu sistemlerinde ise 215 kavşak tamamladıklarını 18 kavşak yapımının da devam ettiğini bildirdi. Uysal, \"185 ayrı noktada 606 km yol yaptık. 16 ayrı noktada 68 kilometre yol çalışması devam ediyor. 3 adet karayolu tüneli tamamladık. Sarıyer-Çayırbaşı tüneli bu aksı önemli ölçüde rahatlattı. İstanbul\'da yeni yollar yapma imkanı kalmadığına göre, sıkıntılı noktaları tünellerle aşmayı planlıyoruz. Ulaştırma Bakanlığı da 2,60 km\'lik Kasımpaşa - Sütlüce Tüneli\'ni yaptı. 7,45 km\'lik Dolmabahçe-Levazım-Baltalimanı-Ayazağa Karayolu Tüneli inşaat aşamasında\" şeklinde konuştu.

\"İSTANBUL DÜNYANIN EN TEMİZ KENTLERİ ARASINDA YER ALIYOR\"

Bugün İstanbul\'un dünyanın en temiz kentleri arasında yer aldığını aktaran Uysal, hava kirliliğine karşı alınan mesafeyi daha ileri seviyelere taşıyacaklarını anlattı. Bu sebeple bütçede ilgili şirketler ve bağlı kuruluşlarla birlikte toplam 6 milyar lirayı çevre yatırımına ayrılacağını duyuran Uysal, \"Zira amacımız daha yeşil, park ve dinlenme alanları daha yaygın; yeşili, ağacı, çiçeği daha bol; insanımızın huzur ve güven içinde yaşayacağı bir İstanbu\" ifadelerini kullandı.

\"KENTSEL DÖNÜŞÜME 1 MİLYAR BÜTÇE\"

\"2018 yılı için kentsel dönüşüme ayırdığımız bütçe 1 milyar liradır\" diyen Mevlüt Uysal, \"Yüzde 30\'unu karşılarsak 3,5-4 milyarlık konut üretiriz. Bu da 25 bin konut demektir. Bu şekilde 10 yılda 800 bin bağımsız bölümü dönüştürmüş olacağız. Her yıl bu rakamı arttırsak 10 yıl gibi bir sürede İstanbul\'da kentsel dönüşümü başaracağımıza inanıyoruz. Bu konuda çok kararlıyız. Kalanı da vatandaşlarımızın kendi kaynakları ile dönüştüreceğini düşünüyoruz. Bunu yaparsak İstanbul\'un geleceğini de kurtarmış oluruz. Zira şehrin yüzde 80\'inde yapıların yenilenmesi şart. 2018\'de sadece imzasını toplamış \'biz hazırız\' diyenlere gideceğiz. Kimseye gidip zorla kentsel dönüşüm yapacağız demeyeceğiz.\" ifadelerini kullandı.

Mevlüt Uysal, sağlık ve sosyal hizmetlere 355 milyon lira, kültür ve sanata 200 milyon lira ayrıldığını açıkladı.

CHP\'Lİ MECLİS ÜYESİ\'NİN KONUŞMASI SIRASINDA GERGİNLİK

Daha sonra CHP adına bütçe konuşması yapmak üzere kürsüye Meclis Üyesi Hakkı Sağlam geldi. Sağlam\'ın konuşmasına zaman zaman AK Parti Meclis Üyeleri tepki gösterirken, CHP\'li üyeler de alkışlarla destek verdi. Oturumu yöneten İBB Meclis 2. Başkan Vekili Göksel Gümüşdağ, hem Sağlam\'ı usule uygun şekilde konuşması konusunda hem de itiraz eden üyeleri müdahale etmemeleri hususunda uyardı.

CHP\'LİLER SALONU TERK ETTİ

Sağlam, bütçeye yönelik eleştirilerini sıraladığı sırada Sağlam\'ın konuşmasına müdahalelerin devam ettiğini belirten CHP Grup Başkanvekili Ertuğrul Gülsever, Hakkı Sağlam\'ın konuşturulmadığını savunarak CHP grubu toplu olarak oturumu terk edeceğini kaydetti. Bir süre söz verilmediğini, hatibin konuşulmadığına yönelik eleştirilerin yönelten Gülsever ile birlikte tüm CHP Meclis üyeleri toplantı salonunu terk etti.

162 OYLA 2018 BÜTÇESİ ONAYLANDI

Bunun üzerine konuşan Göksel Gümüşdağ, CHP\'lilerin grup olarak böyle bir takdiri olabilir buna da saygı duymak lazım ifadelerini kullandı. Toplantıya, AK Parti Meclis Üyesi Mehmet Fındıkçı\'nın konuşmasıyla kaldığı yerden devam edildi.

Yapılan oylamada, 2018 yılı İBB bütçesi, 58 ret oyuna karşı 162 kabul oyuyla İBB Meclisi\'nden geçti.

Görüntü Dökümü

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İBB Meclis toplantısı

-Başkan Uysal\'ın konuşması

-Genel ve detaylar

