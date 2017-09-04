DHA İSTANBUL - İSTANBULLU BALIKÇILAR DENİZE AÇILDI

Murat DELİKLİTAŞ - Ali Kerem BENGİ / İstanbul DHA

Denizde av yasağının kalkmasının ardından, balıkçılar gecikmeli de olsa denize açıldılar. Yasağın kalktığı 1 Eylül\'ün Kurban Bayramı\'na denk gelmesi nedeniyle İstanbullu balıkçılar 2 gün sonra \'Vira Bismillah\' dedi.

Sarıyer Rumelifeneri\'nde demirli teknelerinde son hazırlıklarını yapan balıkçılar, teknelere yerleştirdikleri ağlarını onardıktan sonra denize açıldılar. Balıkçıların bir kısmı avlanmak için Karadeniz ve Marmara Denizi\'ni tercih ederken, çoğu balıkçı ise Kuzeybatı Afrika ülkesi olan Moritanya\'ya doğru yola çıktı.

Bu sezonun bereketli geçmesini dileyen Bedevi Reis teknesinin koca reisi Kenan Acartürk, \"Bu sene sezonda denizin bereketli olmasını bekliyoruz. Bol kazançlı olmasını bekliyoruz. Denizde bir şey olmadığı zaman Karadeniz Bölgesi parasız kalıyor. Birçok tekne Moritanya\'ya gitti. Teknelerin bir kısmı da burada. Daha çok Moritanya\'ya gidiliyor. Kayıklar orada ıslah ediyor. Burada durum belli; bilinçsiz avlanmanın yüzünden balıklar kayboluyor. Hayırlısı bakalım ne olacak\" dedi.

Kerim Reis teknesinin koca reisi Mehmet Yalçın ise, \"Hayırlısıyla, kazasız belasız kazanç, helalinden rızkımızla çıkıyoruz. Allah işimizi rast getirir inşallah. Devletimiz de bize uygun kanunlar çıkartırsa daha güzel olur. Vatandaşlarımıza daha taze, bol balık yedirmek için uğraşıyoruz. Şu anda Marmara Bölgesine gidiyoruz\" diye konuştu.

Görüntü Dökümü

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-Rumeli feneri limanı detaylar

-Limanda bulunan gemiler

-Ağları gemiye yerleştirmesi

-Gemicilerin ağlarını onarması

-Bedevi Reis teknenin kaptanı Kenan Acartürk ile röp.

-Gemicilerin genel çalışması

-Yavuz Sultan Selim Köprüsü

-Kerim Reis Gemisi limandan ayrılması

-Kerim Reis teknenin kaptanı Mehmet Yalçın ile röp.

-Genel ve detaylar

