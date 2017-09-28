DHA İSTANBUL - İSTANBUL'DAKİ ANA DARBE TEŞEBBÜSÜ DAVASI…(3)

Haber: Serpil KIRKESER / İstanbul DHA

Terör Örgütü FETÖ\'nün 15 Temmuz darbe girişiminde İstanbul\'daki eylemleri planladıkları iddia edilen 9\'u firari 15\'i tutuklu toplam 24 sanığın yargılandığı davada tutuklu sanık eski Kurmay Albay Nebi Gazneli savunmasını tamamladı.



DEVLETİNE VE MİLLETİNE KIRGINLIĞININ OLMADIĞINI SÖYLEDİ

Silivri Ceza İnfaz Kurumları Kampusunun karşısında bulunan binada İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından görülen davanın öğleden sonraki oturumunda Nebi Gazneli savunmasına devam etti. Hakkındaki suçlamaları reddeden sanık Gazneli, kumpasa çekildiğini, devletine ve milletine kırgınlığının da olmadığını söyledi. Sanık Gazneli, “Yargılama sonunda beraat edeceğime inanıyorum. Beratime ve tahliyeme karar verilsin\" dedi.



“MESAJLARIN KİM TARAFINDAN YAZILDIĞINI BİLMİYORUM\"

15 Temmuz\'da “Yurt\'ta Sulh Biziz\" isimli Whatsapp haberleşme programına mesaj atmadığını söyleyen sanık Gazneli, “Bu mesajların kim tarafından yazılığını bilmiyorum, Telefonumu bir ara şarja koymuştum\" dedi.



ERGENEKON SANIĞINI ÖRNEK VERDİ

Darbe teşebbüsünün ardından kaçmasına ilişkin soru üzerine sanık Gazneli şunları söyledi: “Teslim olmayı düşündüm. Ancak o dönemde medyada askerlere işkence haberlerini okuyunca teslim olmayı erteledik. Her kaçan suçlu değildir. Ergenekon ve Balyoz da benzer şeyler oldu. Tümgeneral Mustafa Bakıcı da kaçtı o da yargılanmadı. Daha sonra kumpas olduğu anlaşıldı…\" ifadelerini kullandı.



“DAHA SONRA TESLİM OLMAK İÇİN ORADAN AYRILDIK\"

“Neden adliyeye gidip teslim olmadınız?\" şeklindeki soruya sanık Gazneli, bir tuzağın içine çekildiğini belirterek, “Durumun ne olduğunu kavrayamadık. Biz terör diye çıktık, \'Ne yaptık, neredeyiz, durumumuz nedir?\' bilmiyoruz. Daha sonra teslim olmak için oradan ayrıldık. İşkence görüntülerini medyada görünce teslim olmayı erteledik\" dedi.



“BENİ KİMSE KANUNSUZ EMRİ YAPMAYA ZORLAMADI\"

“Sizi kanunsuz emire yönlendiren, baskı yapan ve tehdit eden oldu mu?\" şeklindeki soruya sanık Gazneli, “Yaptığım eylemin kanunsuz eylem olduğunu düşünmüyorum. Eylem gece saat 01.00 ve 02.00\'den sonra kanunsuz olmaya dönüşmüştür. Beni kanunsuz emri yapmaya kimse zorlamadı, telkinde bulunmadı, tehdit etmedi\" diye cevap verdi.

“DARBE KASTIYLA, NİYETİYLE KIŞLADAN ASKER ÇIKARMADIM\"

Sanık Gazneli, “Darbe kastıyla, niyetiyle kışladan asker çıkarmadım\" diyerek, emrindeki askerlerin aleyhine verdiği ifadeleri de kabul etmedi.

YARIN TALEPLER ALINACAK

Tutuklu sanık Nebi Gazneli\'nin de ifadesinin alınmasıyla birlikte davada 15 tutuklu sanığın hepsinin ifadesi tamamlanmış oldu. Yarına ertelenen davada sanık ve avukatların talepleri alınacak.



