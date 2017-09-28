DHA İSTANBUL - İSTANBUL'DAKİ ANA DARBE TEŞEBBÜSÜ DAVASI…(2)

- TUTUKLU SANIK ALBAY: DARBENİN BAŞARISIZ OLMASINDA KATKIM VAR

Haber: Serpil KIRKESER / İstanbul DHA

FETÖ\'nün 15 Temmuz darbe girişiminde İstanbul\'daki eylemleri planladıkları iddia edilen 9\'u firari 15\'i tutuklu toplam 24 sanığın yargılandığı davanın 12. duruşmasında tutuklu sanık eski Kurmay Albay Nebi Gazneli savunmasını yaptı. Sanık Gazneli, “Darbenin başarısız olmasında katkım var. Kimseye \'Ateş edin, öldürün\' demedim. Deseydim sonuçları daha vahim olurdu diye düşünüyorum\" dedi. Sanık Gazneli, 15 Temmuz\'da “Yurt\'ta Sulh Biziz\" isimli Whatsapp haberleşme programından saat 23:50\'de \'Taksim\'e takviye istiyoruz. Kalabalık toplanıyor\" şeklinde telefonundan atılan mesajı da kendisinin yazmadığını savundu.

“VATAN HER ŞEYİMDİR\"

Sanık Gazneli, “Vatan her şeyimdir\" diyerek savunmasına başladı ve vatanına ve milletine hizmet eden bir Türk subayı olduğunu belirtti. Darbe teşebbüsünün olduğu 15 Temmuz\'da bir günlük alay komutanı olduğunu belirten sanık Gazneli, \"Darbeyi planlamada ve icrasında görev almadım. Suçlamaları reddediyorumö dedi. Kara Kuvvetleri Komutanlığı kapsamında hazırlanan projeler nedeniyle davanın sanıklarından Muzaffer Düzenli\'yi tanığını anlatan sanık Gazneli, “14 Temmuz akşamı Düzenli\'yi görmeye saat 21.30\'da sivil olarak gittim. Gece saat 01.00\'de ayrıldım. Önceden hazırlığı yapılmış bir toplantı değildi. Sohbet havasında geçen bir faaliyetti. Terör konuları da sohbet ortamında konuşulmuştur\" ifadelerini kullandı. 15 Temmuz günü komutanın kendisini aradığını ve 15 -16-17 Temmuz 2016 tarihlerinde İstanbul\'da terör eylemi olacağını askerleri çarşıya çıkmasına izin vermemesini istediğini öne süren sanık Gazneli, 3. Kolordu Komutanlığı\'ndan yayınlandığını belirttiği söz konusu \'Terör\' konulu yazıyı duruşma salonunda okudu. Kendisine emir verildiğini kaydeden sanık Gazneli,“Ne yapsaydım bir günlük alay komutanı olarak kayıtsız mı kalsaydım? Olabilecek terör olayları nedeniyle birliği denetledim. Söz konusu eylemim kalkışmanın bir parçası değildir\" dedi.

“MUTLAAK İTAAT KONUSUNDA EĞİTİLDİK\"

15 Temmuz\'da Ahmet Zeki Gerehan\'nın kendisini arayarak atış alanların kullanmak istediklerini, bununla ilgili öğrenci subayların atış yapacaklarını belirttiğini söyleyen sanık Gazneli, \"Bunun üzerine kışlanın atış alanlarını istedim. Atış alanımız diğer birimlerinde atış yaptığı bir alandı. MİT ve emniyette buraları kullanıyordu. Aynı akşam kışlaya gelen öğrencilerle sohbet ederken Genelkurmay Herakat Merkezi\'nden arandım. Buraların emniyet altına alınmasını bölgedeki emniyet güçleriyle işbirliğiyle gidilmesi yönünde telefon emri geldi. Saat 20.00 civarındaydı. Yazılı olarak geleceği de bildirildi. Bizler zaten emirleri sorgulamaya yönelik eğitim almadık. Mutlak itaat konusunda eğitildik. Bu nedenle bu emir bana olağan geldi. Müslüm Kaya\'ya durumu anlattım. İvedilikle malum yerlerin emniyete alınması gerektiğini söyledim. O da bana yardımcı olma teklifimi kabul etti. Birliğin tam techizatlı toplanmasını sağladım, personeli görevlendirdim\" diye konuştu.

“SIKIYÖNETİM EMRİNİ GECE SAAT 02.00\'DE GÖRDÜM\"

“Akademi öğrencilerini usulsüz görevlendirdiğim iddia edilmektedir. Sahip olduğum kanaat ve iç hizmet kanun gereği verilen emrin kanunsuz olmadığını değerlendiriyorum\" diyen sanık Gazneli, “Sıkıyönetim emrini gece saat 02.00\'de gördüm. Evrak bana geç getirildi. Genelkurmayın \'Kışlaya dönün\' mesajı bana ulaşmadı. Ardından Müslüm Kaya ile birlikleri kışlaya çekmeye başladık\" dedi.

“DARBENİN BAŞARISIZ OLMASINDA KATKIM VAR\"

Gazneli, “Darbe teşebbüsün başarısız olmasının ardından bilinçli askerlerin olduğu düşünüyorum. Darbenin başarısız olmasında katkım var. Kimseye \'Ateş edin, öldürün\' demedim. Deseydim sonuçları daha vahim olurdu diye düşünüyorum\" ifadelerini kullandı.

“YURTTA SULH BİZİZ İSİMLİ GRUBA İSTEĞİM DIŞINDA DAHİL EDİLDİM\"

15 Temmuz 2016 tarihinde “Yurt\'ta Sulh Biziz\" isimli Whatsapp haberleşme programından saat 23:50\'de \'Taksim\'e takviye istiyoruz. Kalabalık toplanıyor\" şeklindeki mesajı da kendisinin telefonundan atmadığını savunan sanık Gazneli, “İsteğim dışında gruba dahil edildim. “Yurtta Sulh Biziz\" isimli gruba üye olduğumu emniyette öğrendim. Söz konusu grupta sabaha karşı, “Kaçın mesajı\' da atılmış Mesajları okumadım. Okusam herhalde silerdim diye düşünüyorum\" ifadelerini kullandı.

ÖRGÜT ÜYELİĞİ SUÇLAMASINI REDDETTİ

FETÖ /PDY terör örgütü üyesi olmadığını söyleyen sanık Gazneli, örgütün yurdunda kalmadım, okullarında eğitim görmedim. Bağış yapmadım. Banklarında hesap açmadım. Kredi çekmedim. Sponsor olduğu faaliyetlere katılmadım\" dedi. Duruşma Gazneli\'nin savunmasıyla devam ediyor.

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