DHA İSTANBUL - İSTANBUL'DA KORSAN KİTAP VE KORSAN FİLM OPERASYONU   

Çağatay KENARLI / İstanbul DHA

İstanbul Güvenlik Şube Müdürlüğü ekipleri, 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanuna muhalefet suçu kapsamında 15 ilçede korsan kitap ve korsan CD operasyonu düzenledi.

Ekiplerin dün yaptığı operasyonda Avcılar, Bayrampaşa, Bağcılar, Bahçelievler, Beşiktaş, Fatih, Kartal, Kadıköy, Kağıthane, Maltepe, Sultangazi, Ümraniye, Üsküdar, Şişli ve Zeytinburnu\'nda bulunan 40 adrese eş zamanlı baskın düzenledi. Yapılan operasyonda 32 bin 21 bandrolsüz kitap, 200 kitap kapağı, 5 bin 500 kitap forması, 32 bin 550 tane CD-DVD ve 2 tane CD çoğaltma makinesi ele geçirildi. 30 kişi hakkında 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanuna muhalefet suçundan işlem başlatıldı. Ekiplerin yaptığı operasyon polis kameraları tarafından görüntülendi.



Görüntü Dökümü

------

(Polis Kamerası)

-Polis ekiplerinin yaptığı operasyon

-Ekiplerin işyerlerinde yaptığı aramalar

-Genel ve detaylar













