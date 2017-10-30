DHA İSTANBUL - İSTANBUL'DA CUMHURİYET YÜRÜYÜŞLERİ YAPILDI

Uğur AYAZSIN-Ozan URAL-Hasan YILDIRIM/İSTANBUL,(DHA)

İstanbul\'da Beşiktaş, Kadıköy, Sarıyer, Ataşehir\'de Cumhuriyet Yürüyüşleri yapıldı.

Beşiktaş Belediyesi tarafından düzenlenen Cumhuriyetin kuruluşunun 94\'üncü yılı kutlamaları kapsamında bir araya gelen çok sayıda vatandaş ellerinde Türk bayrakları ve meşalelerle Balmumcu\'dan Beşiktaş Meydanı\'na yürüdü. Etkinlik Beşiktaş Meydanı\'nda verilen konserlerle son buldu.

Cumhuriyetin Kuruluşunun 94\'üncü yıldönümünü kutlamak isteyen yüzlerce kişi, akşam saatlerinden itibaren Yıldız Posta Caddesi\'nde bir araya geldi. Saat 19.00\'da Cumhuriyet Yürüyüşü\'nün başlamasıyla birlikte harekete geçen vatandaşlar, meşalelerini yakarak Barbaros Bulvarı\'ndan Beşiktaş Meydanı\'na doğru yürümeye başladı. Yürüyüşe CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu ve Beşiktaş Belediye Başkanı Murat Hazinedar da katıldı. Ellerinde Türk Bayrakları ile Atatürk posterleri bulunan vatandaşlar yol boyunca sloganlar attı. Bazı vatandaşlar da evlerinin balkonuna çıkıp bayrak sallayarak yürüyüşe destek verdi. Yürüyüş Beşiktaş Meydanı\'nda son bulurken, etkinlik meydanda kurulan sahnede verilen konserlerle devam etti. Beşiktaş Meydanı\'nı dolduran yüzlerce kişi Beşiktaş Filarmoni Orkestrası konseri ve Haluk Levent konserleriyle Cumhuriyetin 94\'üncü yılını coşkuyla kutladı.

BAĞDAT CADDESİ\'NDE 29 EKİM COŞKUSU

Cumhuriyet Bayramı\'nın 94.ncu yıldönümünde Bağdat Caddesi\'nde fener alayı düzenlendi. Kadiköy Belediyesi\'nin öncülüğünde olan yürüyüşe Belediye Başkanı Aykurt Nuhoğlu ile beraber, Milletvekilleri Gürsel Tekin, Barış Yarkadaş, Akif Hamzaçebi, Onursal Adıgüzel ve Kadir Gökmen Öğüt katıldı. Yürüyüşe katılan kalabalığın coşkulu olduğu gözlemlenirken, yediden yetmişe herkesin kortejde yürüyerek marşlar söylediği görüldü. Saat 19.00\'da başlayan yürüyüşte yüzlerce insanın yaktığı meşale görsel şölene dönüştü

SARIYER\'DE KUTLAMALAR

Sarıyer Belediyesi tarafından organize edilen Cumhuriyetin 94\'üncü yılı kutlamalarında Kefeliköy\'de başlayan ve Sarıyer Meydanı\'nda son bulan Fener Alayı yürüyüşü yapıldı. Kutlamalar kapsamında Sarıyer Meydan\'da konser verildi.

ATAŞEHİR\'DE KUTLAMALAR

Ataşehir Belediyesi tarafından organize edilen Cumhuriyetin kuruluşunun 94\'üncü yılı kutlamaları kapsamında bir araya gelen çok sayıda kişi, Türk Bayrakları, Atatürk poserleri ve meşalelerle Ataşehir Bulvarı önünde yürüyüşe başladı. Saat 19.00\'da başlayan yürüyüş, Cumhuriyet Meydanı\'nda son buldu. Katılımcılar burada sahne alan MFÖ\'nün seslendirdiği şarkılarla doyasıya eğlendiler.

Görüntü dökümü:

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-Yürüyüşlerden görüntüler

-Ellerinde bayrak ve meşalelerle yürüyenler

-Konserlerden görüntüler

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