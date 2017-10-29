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DHA İSTANBUL - İSTANBUL'DA CUMHURİYET YÜRÜYÜŞLERİ BAŞLADI(1)

Uğur AYAZSIN - Ozan URAL-Hasan YILDIRIM / İstanbul DHA İstanbul'da Kadıköy, Beşiktaş, Sarıyer, Ataşehir ve Büyükçekmece'de Cumhuriyet Yürüyüşleri yapılıyor

29 Ekim 2017 22:22

Uğur AYAZSIN - Ozan URAL-Hasan YILDIRIM / İstanbul DHA
İstanbul\'da Kadıköy, Beşiktaş, Sarıyer, Ataşehir ve Büyükçekmece\'de Cumhuriyet Yürüyüşleri yapılıyor.
Kadıköy\'de bu yıl 24\'üncüsü düzenlenen geleneksel Cumhuriyet Yürüyüşü, saat 19.00\'da Suadiye Işıklar\'da başladı. Binlerce kişi, ellerinde Türk Bayrakları, Atatürk posterleri ve meşalelerle Bağdat Caddesi\'nde yürüyor.
Beşiktaş Belediyesi tarafından organize edilen Cumhuriyet Yürüyüşü\'nde binlerce kişi yine saat 19.00\'da Balmumcu\'da buluştu. Kalabalık ellerinde Türk Bayrakları, Atatürk posterleri ve meşalelerle marşlar eşliğinde yürüyüşlerini sürdürüyor.

Görüntü Dökümü:
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-Yürüyüşten görüntüler


 

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