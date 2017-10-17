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DHA İSTANBUL - İSTANBUL'DA ÇALINDI HABUR'DA BULUNDU

Ali AKSOYER / İSTANBUL DHA Beşiktaş'tan kiraladıkları cipi, sahte plaka ve belgelerle Irak'a kaçırmaya çalışan 3 kişi, Habur sınır kapısında İstanbul polisi tarafından yakalandı

17 Ekim 2017 19:35

Ali AKSOYER / İSTANBUL DHA
Beşiktaş\'tan kiraladıkları cipi, sahte plaka ve belgelerle Irak\'a kaçırmaya çalışan 3 kişi, Habur sınır kapısında İstanbul polisi tarafından yakalandı. Cip,  İstanbul\'a getirilirken, Asayiş Şube Müdürlüğünde işlemleri tamamlanan şüpheliler adliyeye sevk edildi.
Beşikaş\'ta oto kiralama şirketi bulunan Sinan D., kiraladığı lüks cipin kiralama süresi dolmasına rağmen geri getirilmemesi üzerine durumu polise bildirdi. Polis tarafından başlatılan soruşturmada polis kamera görüntülerini kullanarak şüphelileri takibe aldı. Yapılan incelemede cipin, 15 temmuz Şehitler köprüsünden geçerek, paralı yolları kullanarak Habur sınır kapısına doğru gittiği tespit edildi. Polis yaklaşık 1700 kilometre takip ettiği cipin, Habur sınır kapısından yurt dışına çıkarılacağını tespit ederek tedbir aldı. Önceki gün sınır kapısına farklı bir plaka ve sahte belgelerle geltirilen araç, İstanbul polisi tarafından durduruldu. Aracın içinde bulunan A.Y.(52), A.K.(32) ve Azerbaycan uyruklu H.İ (32) gözaltına alındı.
İstanbul\'a getirilen şüphelilerin işlemleri Oto hırsızlık büro amirliğinde yapıldı. Suçlamaları kabul etmeyen şüpheliler çıkarıldıkları adliyeden adli kontrol şartıyla serbest bırakıldılar.

Görüntü Dökümü:
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-Şüphelilerin emniyetten çıkışı
-Ele geçirilen cip

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