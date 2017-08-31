DHA İSTANBUL - İSTANBUL'DA BEŞİKTAŞ-KAYSERİSPOR MAÇI NEDENİYLE BAZI YOLLAR TRAFİĞE KAPATILACAK

İstanbul, (DHA) -

İstanbul\'da 2 Eylül Cumartesi günü oynanacak Beşiktaş - Kayserispor maçı nedeniyle bazı yollar trafiğe kapatılacak.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü\'nden yapılan açıklamaya göre, Vodafone Park\'ta 2 Eylül Cumartesi günü saat 19.00\'da yapılacak Beşiktaş - Kayserispor karşılaşması nedeniyle müsabaka günü saat 16.00\'dan itibaren trafiğe kapatılacak yollar ve alternatif güzergahlar şöyle:

-Stat arkası Gazhane Caddesi Süzer Plaza gerisinden Dolmabahçe istikametine akım gönderilmeyecek, akım Asker Ocağı Caddesi\'ne verilecek.

-Gümüşsuyu MKE önünden kapama yapılarak akım Dolmabahçe istikametine verilmeyecek.

-Dolmabahçe Tünel Bomonti girişinden Dolmabahçe istikameti araç trafiğine kapatılacak.

-Kadırgalar alt baştan stat civarına akım verilmeyecek, akım Kabataş\'tan Dolmabahçe Meydan Beşiktaş istikametine tek şeride düşürülerek, Kadırgalar Caddesi başından Kabataş istikametine yönlendirilecek, Dolmabahçe\'den gelen akım iki yönlü sağlanarak, stat yanındaki Kabataş istikameti araç trafiğine kapatılacak.

-Bayıldım Caddesi ve Küçük Çiftlik Caddesi\'nden gelen akım Dolmabahçe istikametine verilmeyecek, akım Asker Ocağı Caddesi\'ne yönlendirilecek.

-Mete Kavşağı\'ndan Dolmabahçe istikametine akım verilmeyecek, akım Şişli istikametine yönlendirilecek.

-Gazhane Caddesi Süzer Plazadan Şehitler Tepesi\'ne kadar trafiğe kapatılacak.

-Akaretler Işıklar Süleyman Seba Caddesi kesişiminden akım Dolmabahçe istikametine gönderilmeyecek.

-Vişneli Tekke Sokak araç trafiğine kapatılacak. (Otesel İnişleri)

