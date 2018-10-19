DHA İSTANBUL - İSTANBUL'DA "KURT KAPANI 26" DENETİMİ

Cengiz ÇOBAN-Ramazan EĞRİ-isa ALMAÇAYIR-Melih OKUMUŞ/İSTANBUL, (DHA) İSTANBUL genelinde birçok noktada \"Kurt Kapanı 26\" denetimi gerçekleştirildi.

Denetimlere İstanbul Emniyet Müdürlüğü bünyesindeki, tüm şube ve ilçelerden polisler katıldı. Özel harekat polisleri de denetim noktalarında önlem aldı. Havacılık Şube Müdürlüğü’ne bağlı polis helikopteri de denetimlere destek verdi. Denetim yapılan noktalardan birisi Bostancı Vapur İskelesi önüydü. Çevrede güvenlik önlemi alan polis ekipleri şüpheli araç ve kişilere yönelik denetim gerçekleştirdi. Denetimlerde durdurulan araçlar didik didik aranırken, şüpheli kişilerin Genel Bilgi Toplama (GBT) sorgulaması yapıldı. Denetimlere katılan ’Gizz’ adlı polis köpeği de araçların içinde arama yaptı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-Polis ekipleirn aldığı güvenlik önlemi

-Şüpheli araçların durdurulması

-Arama yapılması

-GBT yapılması

-Köpek ile arama

-Genel ve detay görüntüler