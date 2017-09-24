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DHA İSTANBUL - İSTANBUL VE ANKARA'DA 'BYLOCK' OPERASYONU: 19 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Haber: Çağatay KENARLI, İstanbul DHA  İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen FETÖ soruşturması kapsamında İstanbul ve Ankara'da operasyon düzenledi

24 Eylül 2017 15:24


Haber: Çağatay KENARLI, İstanbul DHA 
İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen FETÖ soruşturması kapsamında İstanbul ve Ankara\'da operasyon düzenledi. İstanbul\'da 26 ilçede bulunan 32 adrese sabah saatlerinde baskın yapıldı. Askerliğini Asteğmen olarak yapan kişiler ile Sözleşmeli Subay olarak geçmişte görev yaptığı öğrenilen toplam 19 kişi yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerin örgütün şifreli mesajlaşma programı \'Bylock\' kullanan kişiler oldukları iddia edildi. Gözaltına alınan şüpheliler Vatan Caddesi\'nde bulunan Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü\'ne getirildi. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor. 


 
 

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