DHA İSTANBUL - İSTANBUL VALİLİĞİNİN 'YENİ EĞİTİM ÖĞRETİM YILI TEDBİRLERİ'

Gülseli KENARLI / İstanbul DHA

İstanbul Valiliği, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve 39 ilçenin Kaymakamları ile yaptığı toplantı ile sonucunda geçen yıl okul güvenliğine yönelik alınan tedbirlerin gözden geçirdi ve 2017-2018 eğitim-öğretim döneminde yeni tedbirler aldığını açıkladı. Tedbirler kapsamında okul servislerine de dikkat çekilerek, \"Ümraniye İlçemizde yaşanan müessif olay, velilerle öğrenci taşıma sözleşmesi yapmak amacıyla okul çevresinde bulunan servis işletmecilerinin aralarındaki tartışma neticesinde gerçekleşmiştir. Valiliğimizce okul servis araçlarının denetim ve takibi, bundan sonra da artan bir hassasiyetle sürdürülecektir\" denildi.

Konuyla ilgili İstanbul Valiliği\'nden yapılan yazılı açıklamada şu ifadelere yer verildi:

\"Toplantı neticesinde geçen yıl okul güvenliğine yönelik alınan tedbirlerin gözden geçirilerek genişletilmesine karar verilmiştir. Bu bağlamda; polis sorumluluk sahasında bulunan 3182 okuldan 814\'ü, Jandarma sorumluluk sahasında bulunan 258 okuldan tamamı olmak üzere toplamda 3440 okulda 1072 kolluk ekibi görevlendirilmiştir. Görevlendirilen ekipler okul idareleriyle birebir irtibat halinde olacak ve okul civarında suç ve suçlularla mücadelede etkin görev yapacak, özellikle okul giriş ve çıkış saatlerinde denetim ve kontrol görevini icra edeceklerdir. Alınan bu tedbirlere ilaveten bu yıl uygulamaya girecek olan mobil okul timleri; okul ve öğrenci güvenliğinin sağlanmasının yanı sıra öğrencileri, öğretmenleri, okul yöneticilerini, okul aile birliklerini, velileri, servis işletmelerini eğitici ve bilgilendirici çalışmalar da yapacaklardır. Ayrıca narkotik suç ve suçlularla mücadele kapsamında öncelikle okul çevrelerinde narkotik suçlarla mücadele şubesinin uzman polisleri tarafından yapılan denetim ve kontroller artırılacaktır. Bahsi geçen bu tedbirlerin hassasiyetle uygulanması için gerekli denetimler ilgili birim ve kurumlar tarafından icra edilecektir.\"

OKUL SERVİSİ VURGUSU

Açıklama da Ümraniye\'de Fatih İlkokulu\'nda serviçilerin arasında çıkan kavgaya da dikkat çekilerek okul servisleri konusunda şu ifadelere yer verildi:

\"Bu toplantılarda ayrıca okul servisleri ve bunların denetimi konuları da görüşülmüş olup bu bağlamda; okul servis araçlarının nasıl icra edileceğine ilişkin mevzuat gereğince öğrencilerimizin okullara taşınmasında, firma ve araç seçimlerinde Valiliğimizin ya da Milli Eğitim Bakanlığının herhangi bir belirleyici yetkisi bulunmamaktadır. Bu yetki; okul aile birliği yönetim kurulu başkanının başkanlığında, okul aile birliği yönetim kurulunca belirlenen bir temsilci, okul aile birliği yönetim kurulunca çocuğu servisle taşınan veliler arasından 4 veli, varsa okul eğitim vakfı yönetim kurulunca belirlenen bir temsilcinin katılımıyla oluşturulan bir komisyon tarafından kullanılmaktadır.

Bunun yanı sıra aynı mevzuat; öğrenci velilerinin istemeleri halinde, çocuklarını herhangi bir okul servisi aracı işleteni ile anlaşarak taşıtabileceğini de hüküm altına almıştır.

Mezkûr mevzuat; daha önce okul idareleri tarafından yapılan öğrenci taşıma ihale ve sözleşmelerinden kaynaklanan sorun ve şikâyetlerin önlenmesi amacıyla sivil bir oluşum olan Okul Aile Birliği yönetimlerine ve bunun yanı sıra istenmesi halinde yeterli sayıdaki velinin bir araya gelerek okul servisi taşımacılığı niteliğini haiz işletmelerle de öğrenci taşıma sözleşmesi yapma imkânı getirmiştir. 06.09.2017 tarihinde Ümraniye İlçemizde yaşanan müessif olay, velilerle öğrenci taşıma sözleşmesi yapmak amacıyla okul çevresinde bulunan servis işletmecilerinin aralarındaki tartışma neticesinde gerçekleşmiştir.

Valiliğimizce okul servis araçlarının denetim ve takibi, bundan sonra da artan bir hassasiyetle sürdürülecektir.

2017-2018 Eğitim-Öğretim yılının kazasız, güvenli, huzurlu ve başarılı bir şekilde geçmesini temenni ediyor; öğrencilerimize başarılar diliyoruz.\"

