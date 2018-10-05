DHA İSTANBUL - İSTANBUL VALİLİĞİ'NDEN MERAL AKŞENER'İN EVİNİN ÖNÜNDEKİ GERGİNLİKLE İLGİLİ AÇIKLAMA

Erhan TEKTEN - İSTANBUL DHA

İstanbul Valiliği, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener\'in evinin önündeki gerginlikle ilgili soruşturma başlatıldığını açıkladı.

İstanbul Valiliği\'nden yapılan açıklamada, \"Dün saat 23.30 sıralarında İYİ Parti Genel Başkanı Sayın Meral Akşener\'in konutunun önünde meydana gelen izinsiz gösteri ve protesto eylemine katılanlar hakkında adli mercilere intikal ettirilmek üzere Valiliğimizce derhal tahkikat başlatılmıştır. Sayın Genel Başkan\'ın konut güvenlik tedbirlerinin kaldırılması yönündeki farklı tarihli iki talebine rağmen konut çevre güvenliğini sağlamakla görevli polis ekibi Valiliğimizce görevine devam ettirilmektedir. Bundan önce olduğu gibi bundan sonra da ilimizin huzur ve sükûnuna yönelik her türlü eylem ve kişi hakkında yasaların verdiği görev ve yetkiler tereddütsüz yerine getirilecektir\" denildi

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-Eylem ve Akşener\'in açıklamaları