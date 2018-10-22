DHA İSTANBUL - İSTANBUL VALİLİĞİ'NDEN DOLANDIRICILIK UYARISI

istanbul DHA

İstanbul Valiliği, kendilerini \"İstanbul Valisi\", \"vali yardımcısı\" veya \"özel kalem müdürü\" olarak tanıtarak dolandırıcılık yapanlara karşı uyarıda bulundu.

Valilikten yapılan açıklamada şöyle denildi:

\"Son zamanlarda kendilerini İstanbul Valisi, vali yardımcısı veya özel kalem müdürü olarak tanıtan bazı şahısların, vatandaşlarımızı arayarak İstanbul Valiliğince bir yardım kampanyası başlatıldığını beyan etmek suretiyle verdikleri hesap numaralarına bağış yapılmasını istedikleri tespit edilmiştir. Valiliğimizce başlatılmış herhangi bir yardım kampanyası bulunmamakta olup vatandaşlarımızın bu tür taleplere itibar etmemeleri, verilen hesap numaralarına hiçbir şekilde para aktarmamaları, kendilerini arayan kötü niyetli kişileri en yakın kolluk merkezine veya İstanbul Valiliği\'nin 0 212 455 59 00 numaralı telefonuna gecikmeden bildirmeleri, dolandırıcıların yakalanması ve muhtemel mağduriyetlerin önlenmesi açısından önemlidir\"