DHA İSTANBUL - İSTANBUL ADALET SARAYI'NDA KAVGA (2)

Haber: Şengüler YEŞİL - İSTANBUL DHA

İstanbul Adalet Sarayı\'nda çıkan kavgada yaralananlar oldu.

Çağlayan\'da bulunan İstanbul Adalet Sarayı\'nın koridorlarında \"cinsel istismar\" davası öncesi davalı taraflar arasında kavga çıktı.

Çok sayıda kişinin birbirine girdiği kavgaya, güvenlik görevlileri müdahale etti. Kavga sırasında bazı kişilerin yaralandığı görüldü. Araya girenlerin müdahaleysiyle kavga sona erdi. Taraflar daha sonra duruşma salonuna girdi. Kavgayla ilgili gözaltına alınan olmadığı öğrenildi.

Görüntü Dökümü:

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-Kavgayla ilgili görüntüler



