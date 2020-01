DHA İSTANBUL - İSTANBUL ADALET SARAYI'NDA AVUKATLARDAN 21. "ADALET NÖBETİ"

Haber-Kamera: Hayati KILIÇ- İstanbul DHA

Cumhuriyet Gazetesi soruşturması kapsamında tutuklanan Cumhuriyet Gazetesi\'nin avukatları Bülent Utku, Akın Atalay ve Mustafa Kemal Güngör\'ün serbest bırakılması için Çağlayan Adalet Sarayı\'nda başlatılan \"Adalet Nöbeti\", 21\'inci haftasında da devam etti.

Bu haftaki nöbete yaklaşık 1 ay önce tahliye olan Cumhuriyet Gazetesi\'nin avukatları Bülent Utku, Mustafa Kemal Güngör ile CHP Milletvekilleri Mahmut Tanal ve Sezgin Tanrıkulu katıldı. Adliyenin Atrium alanında cübbeleri ile bir süre sessizce bekleyen avukatlar, adliyenin dışına çıkarak basın açıklaması yaptı. Ellerinde tutuklu avukat Akın Atalay\'ın fotoğrafı bulunan avukatlar , \"adalet\" yazılı pankart açtı. Adliyenin C kapısı önünde basın açıklamasını Avukat Haluk İnanıcı yaptı. Avukat Haluk İnanıcı , \"Avukatların adalet peşinde koşmaları, gazetecilerin haber peşinde koşmaları, onları ister istemez hakikatle karşılaştırır. Gazeteciler ve avukalar bu ortak emelde buluşurlar. Her iki meslek erbabı karşılaştıkları hakikatı dile getirirler sadece. Avukatların ve gazetecilerin aynı anda mesleklerini yapamaz hale gelmeleri, baskı altında tutulmaları, tutuklanmaları tesadüf değildir elbette. İcra gücü iktidarların elindedir. Oysa gazetecilerin ve avukatların elinde sadece kalemleri vardır. Güç o an istediğini yapabilir. Ancak sular durulunca yapılan haksızlıklar, hukuksuzluklar bir bir konuşulmaya başlanır. Güç hukuka aykırı kullanılırsa onu kullananların elini de yakar. Tıpkı bu gün yargılanan FETÖ\'cü diye adlandırılan, darbe yaptığı iddia edilen bir dönemin hukuk anımaz devlet görevlileri gibi.Burada hukukun kabul edemeyeceği gazaba maruz kalan Avukat Akın Atalay, Gazeteciler Kadri Gürsel, Murat Sabuncu ve Ahmet Şık\'ın haksız tutuklanmalarına son verilmesi için yirmi birinci kez çağrıda bulunuyoruz\" dedi.

Görüntü Dökümü

-----------------

-Avutkatların adliyenin atrium alanında beklemesi

-Haluk İnanıcı\'nın basın açıklaması

-Genel görüntüler