DHA İSTANBUL - İREM DERİCİ YOĞUN BAKIMDA

Haber: Orhan SENCER / İSTANBUL, (DHA)

Sağlık problemleri nedeniyle hastaneye kaldırılan şarkıcı İrem Derici\'nin yoğun bakıma alındığı açıklandı.

Halsizlik, yorgunluk ve karın ağrısı şikayetiyle geçtiğimiz hafta hastaneye kaldırılan ve konserlerini iptal ettiğini duyuran İrem Derici, dün yoğun bakıma alındı. Acıbadem Fulya Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Reha Baran, Derici\'nin sağlık durumuyla ilgili yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

“Hastamız İrem Derici gastroenterit ve idrar yolu enfeksiyonu tanıları ile takip edilirken gelişen elektrolit dengesizlikleri, vücut toplam su dengesi bozuklukları ve solunum zorluğu nedeniyle yoğun bakım ünitesinde izlem ve tedaviye alınmıştır. Hastamızın tedavisi sürmektedir\"

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-İrem Derici\'nin arşiv görüntüleri

