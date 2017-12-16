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DHA İSTANBUL - İNŞAAT MALZEMELERİNİ ÖNCE ÇALDI, SONRA BIRAKIP KAÇTI

Haber-Kamera: Ertan KILIÇ-Ali Kerem BENGİ / İSTANBUL - DHA Kadıköy Bağdat Caddesi'nde bir inşaat alanından malzeme çaldığı iddia edilen bir kişi ile polis arasında kovalamaca yaşadı

16 Aralık 2017 09:51

Haber-Kamera: Ertan KILIÇ-Ali Kerem BENGİ / İSTANBUL - DHA
Kadıköy Bağdat Caddesi\'nde bir inşaat alanından malzeme çaldığı iddia edilen bir kişi ile polis arasında kovalamaca yaşadı. Şüpheli kişi daha sonra malzemelerin içinde olduğu el arabasını bırakıp kayıplara karıştı. 
 Olay, Göztepe Mahallesi Pazaryolu Sokak\'ta meydana geldi. İddiaya göre, 155 polis ihbar hattını arayan bir vatandaş, beyaz bir el arabasıyla caddede yürüyen ve tanınmamak için yüzünü bezle kapatan bir kişinin, inşaat alanında keşif yaptığı, bir süre sonra da bazı inşaat malzemelerini el arabasına yükleyerek kaçtığı ihbarında bulundu.
 
POLİSİ GÖRÜNCE KAÇTI
Olay yerine gelen polis ekipleri, el arabasıyla kaçan şüpheliyi aramaya başladı. Özgürlük Parkı\'nın önüne gelen ekiplerle şüpheli arasında kovalamaca başladı. Kısa süren kovalamacanın ardından el arabasını bırakan şüpheli, kayıplara karıştı. 
 
MALZEMELER EKİP OTOSUNA ALINDI
Şüphelinin kaçması üzerine ekipler, el arabasında bulunan inşaat malzemelerini ekip otosuna alarak, Göztepe Polis Merkez Amirliği\'ne götürdü. Kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlatıldı. 
 
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ
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- Polis ekipleri
- El arabası
- Malzemeler
- Malzemelerin polis arabasına yüklenmesi
- Sokaktan görüntüler
- Genel ve detaylar
 

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