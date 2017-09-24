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DHA İSTANBUL - İNGİLİZ ŞARKICI TOM ODELL'DEN TÜRK BAYRAKLI KONSER

Haber: Orhan SENCER / İSTANBUL, DHA Dünyaca ünlü "indie pop" şarkıcısı Tom Odell, dün gece İstanbul'da konser verdi

24 Eylül 2017 18:29

Haber: Orhan SENCER / İSTANBUL, DHA
Dünyaca ünlü \"indie pop\" şarkıcısı Tom Odell, dün gece İstanbul\'da konser verdi. Odell, bir şarkısını sırtında Türk bayrağıyla seslendirdi. BRIT Awards sahibi İngiliz şarkıcı ve söz yazarı Tom Odell, Zorlu PSM\'de sahne aldı. Biletleri günler öncesinden tükenen konserde Tom Odell, büyüleyici sözleri ve insanı ruhundan yakalayan melodileriyle 3 binden fazla kişiye hafızalardan silinmeyecek bir performans sergiledi. Türkiye\'de ikinci canlı performansını sergileyen İngiliz şarkıcı, son albümünün yanı sıra hit olmuş parçalarını seslendirdi.

Görüntü Dökümü:
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-Tom Odell konserinden görüntü
-Tom Odell\'in Türk bayraklı fotoğrafı

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