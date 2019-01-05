DHA İSTANBUL - İMAMOĞLU:  İSTANBUL'UN GERÇEK SAHİPLERİNİ ARIYORSANIZ GİDİN ROMAN VATANDAŞLARA

Haber: Yüksel KOÇ - Kamera: Harun Uyanık / İstanbul DHA

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Ekrem İmamoğlu, Uluslararası Romanların Milenyumu Sempozyumu\'na katıldı. Romanların 500 yıldır İstanbul\'da yaşadığını söyleyen İmamoğlu, \"İstanbul\'un gerçek sahiplerini arıyorsanız gidin Roman vatandaşlara\" dedi.

Ekrem İmamoğlu, İstanbul\'da bir otelde düzenlenen Uluslararası Romanların Milenyumu Sempozyumu\'na katıldı. İstanbul\'un çeşitli semtlerinde Roman vatandaşların yaşadığını söyleyen İmamoğlu, \"400 bin civarında Roman vatandaştan bahsediliyor İstanbul\'da. Bu önemli vatandaşımız, önemli hemşehri grubumuzun sorunlarını görmezden gelen ya da bunlara çözüm aramaya hiçbir belediye başkanı ya da adayı, sadece Roman vatandaşlara karşı değil bence 16 milyona karşı haksızlık etmiş olur, ihanet etmiş olur\" dedi.

\'SİYASAL ANLAYIŞ BİZE OY VERENLER VE VERMEYENLER DİYE İKİYA AYRILMIŞTIR\'

Bir kişinin dahi sıkıntısını hissetmeye bir belediye başkanının iyi bir belediye başkanı olmayacağını söyleyen Ekrem İmamoğlu, \"Ne yazık ki son süreçte bu duyarsızlık ya da insanlara karşı olan bu ilgisizlik aslında toplumun sadece bir kesimine karşı değil, sadece Roman vatandaşlarımıza karşı değil, bir çok gruba karşı da aynı şekilde hissettirilmekte ve gösterilmektedir. Hatta ne yazık ki ülkemizdeki siyasi anlayış hele hele yerel yönetimde neredeyse oy verenler ve vermeyenler diye ikiye ayrılmaktadır. Bu kadar vahşi bir sürece doğru gitmektedir. Her zaman söylüyorum, demokrasinin ana kuralı sizi seçenlerin değil de seçmeyenlerin maksimum mutluluğunu hedeflemektir\" dedi.

\'SOSYAL HAKLARI MİNİMUM DÜZEYDEDİR\'

Roman vatandaşların çeşitli işlerde çalıştığını söyleyen İmamoğlu, \"Sosyal hakları bakımından ne yazık ki bu topluluk çok minimum düzeydedir. Hatta yok denecek kadar da azdır. Sosyal haklarını elde etmemiş bir toplumdur. Bir çoğunun hiçbir sosyal güvencesi yoktur\" dedi. Romanların çocuklarının zor durumda olduğunu, okul öncesi eğitim anlayışının Roman çocuklarının hayatında olmadığını, Roman çocuklarının 7-8-10 yaşlarından itibaren çalışmaya başladığını söyleyen İmamoğlu, \"400 bine yakın Roman vatandaşımızın olduğu İstanbul\'da 20-30 bin üniversite öğrencisi olması gerekirken, bugün Türkiye\'de 7.5 milyon yakın üniversite öğrencisi var. Bana ulaştırılan rakamlara göre 600-700 civarında Roman vatandaşımız üniversite öğrencisi olmakta. Bunlar çok düşük rakamlardır. Çarpıcı ve hepimizi derinden üzen rakamlardır\" ifadesini kullandı,

\'İSTANBUL\'UN KİLOMETRE TAŞLARI OLDUĞUNU HİSSETTİRMEK LAZIM\'

İstanbul\'da Roman vatandaşların yaşam alanlarından uzaklaştırıldığını söyleyen İmamoğlu, \"Kaldı ki biz Roman vatandaşlarımızı yerinde mukin kılmak, onları orda ayakta tutundurmak ve gerçekten İstanbul\'un ana kilometre taşları olduklarını onlara orda hissettirmek lazım ki; tespitlere göre 500 yıla yakındır Roman vatandaşlarımız İstanbul\'da yaşamaktadır. Yani tabiri caizse burada bulunan konukların bir çoğundan çok daha eski İstanbullular. Yani İstanbul\'un gerçek sahiplerini arıyorsanız gidin Roman vatandaşlara\" diye konuştu. Tapu ve mülkiyet sorunu olan tüm Roman vatandaşlarının bu sorunlarına özel olarak çalışacaklarını söyleyen Ekrem İmamoğlu, \"Ve asla yerinden uzaklaştırılan değil, yerinde yaşama tutunmalarını sağlayacak dönüşüm hikayelerini mutlak oluşturacağımızın sözünü buradan vermek istiyorum\" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

--------------

-Ekrem İmamoğlu\'nun toplantı öncesi salonda otururken görüntüsü

-Salonda genel görüntü

-Ekrem İmamoğlu\'nun sempozyumda konuşması









