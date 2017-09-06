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DHA İSTANBUL - İLKOKULDAKİ SERVİSÇİLERİN ÇATIŞMASI : 8 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI. 4 KİŞİ ARANIYOR

Ali AKSOYER, İstanbulDHA Ümraniye, Fatih İlkokulu'nda 1 kişinin öldüğü 2 kişinin de yaralandığı servisçilerin çatışmasına ilişkin 8 kişi gözaltına alındı

06 Eylül 2017 15:14


Ali AKSOYER, İstanbulDHA
Ümraniye, Fatih İlkokulu\'nda 1 kişinin öldüğü 2 kişinin de yaralandığı servisçilerin çatışmasına ilişkin 8 kişi gözaltına alındı. Polis, olaya karıştığı belirlenen 4 kişiyi de arıyor. Çatışmada ölen Cüneyt Elik\'in \"kasten yaralama\" suçundan 3 kez polis kaydı olduğu ortaya çıktı. Polisin yakalamaya çalıştığı 4 kişiden 1\'inin de \"çocuğun cinsel istismarı\" ndan polis kaydı bulunuyor. 
Emniyet kaynaklarından edinilen bilgiye göre 2 grup arasındaki husumet geçtiğimiz yılın temmuz ayına dayanıyor. Otomobillerinde taşlı sopalı saldırıya uğrayan grubun üyeleri, bunu yaptıranın diğer servis şirketi olduğunu iddia edip polise başvuruyor. Sarılar ve Ömeroğlu şirketleri çalışanları arasında silah ve bıçakların da kullanıldığı çatışmaya yol açan husumetin başlangıcı bu olaya dayanıyor. Dün aynı okula öğrenci kaydı yapmak için gelen gruplar arasındaki tartışma kısa sürede çatışmaya dönüştü. Kayıt için okula gelen öğrenci ve velilerle okulu personelinin büyük panik yaşadığı  olayda 1 kişi öldü 2 kişi de yaralandı. Gözaltı işlemi uygulanan 8 kişiden 2 \'sinin yaralı olduğu öğrenildi.  


Görüntü Dökümü
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güvenlik kamerasından olay anı

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