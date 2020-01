DHA İSTANBUL - İLK HACI KAFİLESİ YURDA DÖNDÜ

Faik KAPTAN-Murat ÇAKIR / İstanbul, DHA

Hac vazifesini yerine getirmek için kutsal topraklarda bulunan ilk hacı kafilesi yurda döndü. İlk hacı kafilesini taşıyan Türk Hava Yolları’nın Cidde-İstanbul seferini yapan TK 5601 sefer sayılı uçağı bugün saat 11.20’de Atatürk Havalimanı’na iniş yaptı. Hacılar, Atatürk Havalimanı’nın da uçağın yanaştığı 216 numaralı köprüde yer hizmeti görevlileri tarafından karşılandı.

Pasaport ve bagaj işlemlerini tamamlayan hacıları havalimanında sevenleri ve aileleri karşıladı. Türkiye’ye dönmekten mutlu olduklarını belirten hacılar, Türkiye ve şehitler için kutsal topraklarda bol bol dua ettiklerini söylediler. Yurda dönmenin mutluluğu içerisinde bulunan hacıların yanlarında zemzem suyu ve hurma getirdikleri görüldü.

Bu arada Can çiftinden Nuriye Can, “Allah herkese nasip etsin. Çok güzel yerler gördük. Çok güzel geçti. Rahatsızlığım nedeniyle zor yürüyordum. Ama orada yürümek de nasip olduö derken eşi Enver Can ise, “ Hacca mutlaka genç olarak gitmek lazım.Yaşlı olunca insan bazı yerlerde zorlanıyor. Allah nasip etti görevimizi yerine getirdik. Maddi ve manevi imkanı olan her kes gitsin\" dedi.

