DHA İSTANBUL - İKİYE BÖLÜNEN GEMİNİN ÖN BÖLÜMÜ BATTI... 

- GEMİNİN KARAYA OTURAN KISIMDAKİ 22 TON YAKITI BOŞALTMA İŞLEMİ YAPILACAK

* İkiye bölünen geminin bir parçası gece Kilyos açıklarında sulara gömüldü.

* Kaptan köşkü ve makina dairesinin bulunduğu kısımda yakıt boşaltma işlemi yapılacak. Yakıt boşaltıldıktan sonra da gemi parçalara ayrılarak buradan taşınacak.

Haber-Kamera: İhsan YALÇIN / İstanbul DHA

Moğolistan bayraklı \'Leanordo\' isimli kuru yük gemisi Sarıyer\'de Cumartesi günü gece saç atması sonucu yardım istemişti. Geminin 11 kişilik mürettebatı Kıyı Emniyet Genel Müdürlüğü ve Sahil Güvenlik Komutanlığı\'na bağlı ekipler tarafından kurtarılırken, kısa süre sonra gemi ortadan ikiye bölünmüştü. Geminin ön bölümü açıkta kalırken, arka bölümü römorkörlerin yardımıyla Kilyos sahilinde karaya oturtulmuştu.

GEMİNİN ÖN KISMI SULARA GÖMÜLDÜ

Geminin yaklaşık 1 kilometre açıkta demir attırılan ön bölümü gün boyu su aldıktan sonra gece saatlerinde battı. Geminin arka kısmı ise halen Kilyos sahilinde karaya oturmuş halde duruyor.

YAKITI BOŞALTILIP PARÇALANACAK

Kıyı Emniyeti\'ne bağlı ekipler sabah saatlerinden itibaren gemi çevresinde botlarla keşif yaptı. Uygun biranda da geminin deposundaki 22 ton yakıtı boşaltma işlemi yapılacak. Yakıt boşaltıldıktan sonra geminin parçalara ayrılarak buradan kaldırılması planlanıyor.

Görüntü Dökümü:

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-Kilyos açıklarından detay

-Karaya oturan geminin parçası

-Kıyı Emniyeti ekiplerinin keşif yapması

-Genel ve detaylar