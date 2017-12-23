T24 LogoT24 Logo
Gündem

DHA İSTANBUL  - İDO'DAN SEFER İPTALLERİ

Haber: İSTANBUL DHA İstanbul Deniz Otobüsleri (İDO) tarafından bazı seferler iptal edildi

23 Aralık 2017 10:20

Haber: İSTANBUL DHA
İstanbul Deniz Otobüsleri (İDO) tarafından bazı seferler iptal edildi. Olumsuz hava koşulları nedeniyle bu sabah bazı seferler yapılamıyor.

İDO tarafından iptal edilen ilk sefer saati 07.00\'de oldu ve Yenikapı-Bandırma Hızlı Feribot seferi iptal edildi. Saat 07:50\'deki Kadıköy-Yenikapı-Bursa Deniz Otobüsü seferinin de yapılamayacağı duyuruldu. İDO\'nun resmi internet sitesinden duyurusu yapılan ve iptal edilen diğer seferler de şöyle: 08:30 Bursa-Armutlu-Armutlutk-Yenikapı-Kadıköy Deniz Otobüsü, 09:30 Bandırma-Yenikapı-Bostancı Deniz Otobüsü.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

HaberDHA İstanbul Deniz OtobüsleriOlumsuzYenikapıBandırma Hızlı FeribotSaatKadıköyYenikapıBursa Deniz OtobüsüBursaArmutluArmutlutkYenikapıKadıköy Deniz OtobüsüBandırmaYenikapıBostancı Deniz Otobüsü

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Suriye’deki işbirliği nedeniyle Libya’da da Türkiye ile ilerlemeye çalışıyor...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Canlı yayında sessizlik anları; "İstanbul'a 1 yıl lale ekmezseniz bütün...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Porno gençleri cinsellikten uzaklaştırıyor...

Motoru Bosch'tan, bataryası Çin'den; 'yerli' otomobilin CEO'sundan fiyat açıklaması...

Emniyet'in aradığı Fettah Tamince, Acun Ilıcalı'nın Elazığ için başlattığı bağış...

Acun Ilıcalı, Elazığ için 73 milyon lira bağış topladı; Bakan...

Erkekler en çok bu pozisyonlarda penisini kırıyor!...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24