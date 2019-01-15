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DHA İSTANBUL - İBRAHİM TATLISES'İN ANNESİ ÖLDÜ

İstanbul DHA İbrahim Tatlıses'in annesi Leyla Tatlı hayatını kaybetti

15 Ocak 2019 18:13

İstanbul DHA
İbrahim Tatlıses\'in annesi Leyla Tatlı hayatını kaybetti.
İbrahim Tatlıses\'in annesi Leyla Tatlı, İstanbul\'da tedavi gördüğü hastanede öldü.
Medicana Bahçelievler Hastanesi\'nden yapılan yazılı açıklamada, \"Leyla Tatlı\'nın ileri yaşa bağlı gelişen çeşitli hastalıklar nedeniyle hastanemizde belli aralıklarla medikal tedavisi yapılmaktaydı. 11 Ocak\'ta hastanemizin dahiliye servisinde tedavi altına alınan Leyla Tatlı, gelişen çoklu organ yetmezliği nedeniyle 13 Ocak\'ta genel yoğun bakım ünitesine alınarak tedavisi sürmüştü. Leyla Tatlı\'nın takip ve tedavisine iki gün boyunca yoğun bakımda devam edilmiştir. Yapılan tüm müdahalelere ve tedaviye cevap alınamamıştır. Doktorlarımızın tüm çabalarına rağmen Leyla Tatlı, saat 11.40\'ta hayatını kaybetmiştir\" denildi.
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-Tatlıses ve annesinin fotoğrafları
 

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