DHA İSTANBUL - İBB BAŞKANI UYSAL: SU FİYATLARINDA YÜZDE 15 İNDİRİM KARARI ALDIK (2)

- UYSAL, İDO\'NUN KARARINI DEĞERLENDİRDİ

Haber: Yılmaz BEZGİN - İSTANBUL DHA

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Mevlüt Uysal, su fiyatlarında yüzde 15 indirim kararı aldıklarını açıkladı.

Uysal yaptığı açıklamada, \"Su fiyatlarında yüzde 15 indirim kararı aldık. İndirim 1 Ocak tarihinden itibaren geçerli olacak\" dedi.

Mevlüt Uysal, İstanbul Büyükşehir Belediye binasında basın toplantısı düzenledi.

Uysal, \"Mevcut 2018 fiyatlarına göre vatandaşa yansıyacak rakam olarak yani fatura bedeli olarak yüzde15. İSKİ su tüketiminde hem evlerde, hem iş yerlerinde indirim kararı aldık. İndirim yılbaşı itibariyle başlayacak. İSKİ olarak, belediye olarak bunu meclisimize teklif edeceğiz. İstanbullulara hayırlı olsun diyoruz\" diye konuştu.

Barajlardaki doluluk oranına da değinen Uysal, \"Barajlarda doluluk oranımız yüzde 47. Geçtiğimiz kış son 44 yılın en kurak kış ayı olmasına rağmen doluluk oranımız yüzde 47. İstanbul olarak su sorunumuz yok\" diye konuştu.

İDO\'nun iç hat seferlerini iptal etmesi yönündeki kararın sorulması üzerine Uysal, \"İDO özelleştirildi biliyorsunuz. Nihayetinde taşıma bir kamu hizmetidir. Özel sektör bu konuda \'para kazanamıyorum\' diye bıraktım dese bile bizim zaten şehir hatları işletmemiz devam ediyor. Biz vatandaşımızı yolda bırakmayız, vatandaşımız rahat olsun\" dedi.

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-Uysal\'ın açıklamaları

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