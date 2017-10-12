DHA İSTANBUL - HÜRRİYET GAZETESİ'NE SALDIRI DAVASI..

Serpil KIRKESER/İSTANBUL,(DHA) Hürriyet Gazetesi\'ne 2 yıl önce yapılan saldırıya ilişkin 26 tutuksuz sanık hakkında, “Mala zarar vermeö ve “Nitelikli olarak konut dokunulmazlığını ihlal etmekö suçlarından açılan davanın 6. duruşması görüldü. Duruşmada bir müşteki ile 3 polis memuru tanık sıfatıyla dinlendi.

BİR SANIK DURUŞMADA HAZIR BULUNDU

Bakırköy 5. Asliye Ceza Mahkemesi\'nde görülen duruşmaya tutuksuz sanık Kemal Karakurt ile şikayetçi Hürriyet Gazetecilik ve Matbacılık A.Ş. vekili Eren Mustafa Şener de duruşmada hazır bulundu.

AVUKAT MÜŞTEKİ SIFATIYLA DİNLENDİ

Duruşmaya müşteki sıfatıyla dinlenen Şafak Çetin Çorum “Olay tarihinde Hürriyet Gazetecilik A.Ş. vekiliydim. 6 Eylül 2015 tarihinde saat 23.00\'da ben evdeyken gazete binasına saldırı olduğu haberi gelince ben de gittim. Ben gittiğimde bina korkuluklarının önünde kalabalık toplanmıştı. İçerdeki kalabalık grup dışarı çıkarılmıştı. Ancak binaya verilen zarar görülüyordu. Bina giriş kapısındaki cam kapı kırılmış, araç bariyerleri kırılmış, aydınlatma lambaları ve kameralar kırılmıştı. Ancak bu zarar verme ve bina bahçesi içerisine girilme anına şahit olmadım. Ben gittiğimde grup bahçeden dışarıya çıkarılmış, korkuluğun dışında bekliyorlardı. Slogan atılıyordu. Ben de avukat olarak müşteki vekili sıfatıyla karakoldaki yasal süreçte şahit oldum. Olaya karışan kişileri teşhis etmem mümkün değildir. Ben 11 Ocak 2016 tarihinde işten de ayrıldım. Bu nedenle şahsi bir şikayetimde yoktur\" dedi.

“BİNAYA ZARAR VERENLERİ TEŞHİS EDEBİLMEM MÜMKÜN DEĞİLDİRö

Duruşmada tanık olarak dinlenen polis memuru Yasin Keklik, “8 Eylül 2015 günü Hürriyet Gazetesi binası önünde görevlendirilmiştik. Akşam saatlerinde kalabalık bir grup sloganlar atarak gazete binasına gelmeye başladı. Bina önüne gelen kamyonlar binanın araç giriş ve çıkış kapılarını kapatmıştı. Kalabalık grup bizi aşıp bina içine doğru girmeye başladı. Takviye ekip istedik. Ancak içeri giren kalabalık grup, bina camlarını tekmelediler. Ellerine geçen maddeleri binaya fırlattılar. Aydınlatmaları kırdılar. Takviye ekip gelince onları dışarıya çıkardık. Sonra grup dağıldı. Herhangi bir gözaltı işlemi yapmadık. Benim olaya dahil olan bina bahçesine girip zarar veren kişileri teşhis edebilmem mümkün değildir\" diye konuştu.

“GAZETE BİNASININ KAPISINA ZARAR VERİLMİŞTİ\"

Tanık polis memuru Numan Bülbül ifadesinde olay günü bir grubun Hürriyet Gazetesi\'ne saldırdıkları haberi gelince Toplumsal Olaylara Müdahale Aracı (TOMA) zırhlı araçla olay yerine gittiklerini belirterek, “Kalabalık bir grup toplanmıştı. O dönemde Güneydoğu\'da yaşanan terör olaylarına tepki olduğunu anladığım sloganlar atılıyordu. Bir grup gazete bahçesine girmişti. Gazete binasının kapısına zarar verilmişti. Güvenlik görevlileri müdahale edemeyip içeri girmişti. Binanın giriş camlarına zarar verilmişti. Anladığım kadarıyla bir grup genç bu eylemleri yapmış, daha yetişkin kişiler de onları durdurmaya çalışmıştı. Fazla bir müdahaleye gerek kalmadan şahıslar dışarı çıkarıldı. İlerleyen sürede araçlar, kamyonlar da arttı. Gazete binasının bahçesine giren zarar veren kişileri tanımıyorumö şeklinde konuştu. Tanık polis memuru İsmail Salik de olay günü takviye ekip olarak oraya gittiklerini anlatarak binaya zarar verenleri teşhis etmesinin mümkün olmadığını belirtti.

6 TANIĞA ZORLA GETİRME KARARI

Dinlenmeyen 6 tanığın zorla getirilmesine karar veren mahkeme heyeti, duruşmayı erteledi.

İDDİANAME

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı, 6 ve 8 Eylül 2015 tarihlerinde Hürriyet Gazetesi\'ne yapılan saldırılar sonrası, 26 sanık hakkında, “Mala zarar vermeö ve “Nitelikli konut dokunulmazlığını ihlalö suçundan iddianame düzenlemişti. İddianamede kalabalık bir gurubun 6 Eylül 2016 tarihinde 23.05\'te gazete binasına gittikleri, korkuluk demirlerini sökerek bariyerleri kırdıkları, bahçedeki aydınlatma direklerine zarar verdikleri, kamera cihazlarını kırdıkları, giriş kapısını zorlayarak bina içerisine girmek istedikleri, ancak özel güvenlik ve emniyet güçleri tarafından dışarıya çıkarıldıkları belirtiliyor.8 Eylül 2016 tarihinde güvenlik güçlerinin şehit edilmesini protesto eden bir gurubun Vatan Caddesi\'ndeki Emniyet Müdürlüğü\'de önünde toplandığı anlatılan iddianamede, bu gurubun 20.30 sıralarında da gazetenin yönetim binasına önüne gittiği, protestolarına burada devam ettiği belirtiliyor. Şüphelilerin etrafı duvarla çevrili binanın bahçesine güvenlik güçlerini itekleyerek girdiği, ışıklandırma aparatlarını, binanın giriş kapısındaki döner cam kapıyı, vitrin camlarını, kameraları, giriş kapısındaki bariyerleri kırarak zarar verdikleri, giriş kapısını zorlayarak içeri girmek istedikleri, olay yerine gelen takviye güvenlik güçlerince bahçeden çıkarıldıkları anlatılıyor.

İddianamede 26 şüphelinin, “Mala zarar vermeö ve “Nitelikli konut dokunulmazlığını ihlal etmeö suçlarından 2 yıl 4\'er aydan 9\'ar yıla kadar hapis cezası istemiyle yargılamalarının yapılması isteniyor.

