DHA İSTANBUL - HDP\'NİN BARIŞ MİTİNGİ (1)



Çağatay KENARLI-Süleyman KAYA, İstanbul DHA

Halkların Demokratik Partisi\'nin (HDP) Bakırköy Özgürlük Meydanı\'nda düzenlediği \'Barış, Özgürlük ve Adelet\' mitingine katılımlar başladı. Polis ekipleri Yüce Tarla Caddesi girişinden İncirli Caddesi\'ni trafiğe kapatarak giriş bariyeri oluşturdu. Çevik kuvvet ekipleri ve Toplumsal Olaylara Müdahale Aracı (TOMA) giriş noktasında hazır bulunduruldu. Mitinge gelenler arama noktalarından geçerek alana

alındı. Katılımcılar, İncirli Caddesi\'nden Özgürlük Meydanı\'na kadar gruplar halinde yürüyerek alana ulaştı.



Görüntü Dökümü:

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-Arama noktasından görüntüler

-Üst ve çanta aramaları yapılanlar

-TOMA\'dan görüntü

-Genel ve detaylar







