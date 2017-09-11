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DHA İSTANBUL - (HAVADAN GÖRÜNTÜLERLE)  KADERİNE TERK EDİLEN GEMİ PARÇALANMAYA BAŞLADI

  Haber-Kamera:  Ali AKSOYER/İSTANBUL,(DHA)  Kilyos açıklarında ikiye bölünen Moğolistan bayraklı 'Leonardo' isimli kargo gemisinin karaya oturan arka kısmı kaderine terk edildi

11 Eylül 2017 14:20


 
Haber-Kamera:  Ali AKSOYER/İSTANBUL,(DHA) 
Kilyos açıklarında ikiye bölünen Moğolistan bayraklı \'Leonardo\' isimli kargo gemisinin karaya oturan arka kısmı kaderine terk edildi. Bugüne kadar herhangi bir çalışma yapılmayan geminin bir bölümü parçalandı. Ön bölümü kıyıdan yaklaşık 1 kilometre açıkta batan geminin karaya oturmuş haldeki bölümünün kışın gelmesiyle tamamen parçalanma riskide var.

11 KİŞİ KURTARILMIŞTI
Kilyos açıklarında meydana gelen gemi kazasında \"Leanordo\" isimli kuru yük gemisi saç atması sonucu yardım istemişti. Sahil güvenlik ekipleri tarafından 11 kişilik gemi personeli kurtarılırken, kısa süre sonra gemi ortadan ikiye bölünmüştü. Geminin ön bölümü açıkta kalırken, arka bölümü römorkörlerin yardımıyla Kilyos sahilinde karaya oturtulmuştu. Kazadan bir süre sonra da yaklaşık 1 kilometre açıkta bulunan ön bölümü, su almayı sürdürmüş ve batmıştı.

KARAYA OTURAN KISIMDA PARÇALANMAYA BAŞLANDI
Geminin kilyos kıyılarında karaya oturmuş halde bulunan kaptan köşkününde bulunduğu arka bölümü adeta kaderine terk edildi. Geminin karaya oturan bölümünün ön tarafı dalgaların etkisiyle parçalandı. Önümüzdeki günlerde havaların kötüleşmesiyle geminin geri kalan kısmının da tamamen parçalanabilir.

Görüntü Dökümü:
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-Havadan görüntülerle parçaların görüntüsü

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

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