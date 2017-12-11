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DHA İSTANBUL - HASTANE KORİDORUNDA SİLAHLA BÖYLE ATEŞ ETTİ

Çağatay KENARLI / İstanbul DHA Kartal'da hastane koridorunda bir kişinin elinde silahla ateş etmesi olayına ilişkin gözaltına alınan 5 kişi, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı

11 Aralık 2017 20:30

Çağatay KENARLI / İstanbul DHA
Kartal\'da hastane koridorunda bir kişinin elinde silahla ateş etmesi olayına ilişkin gözaltına alınan 5 kişi, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. Olay anının güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdığı ortaya çıktı.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü\'nden yapılan açıklamada, 26 Ocak 2017 günü saat 09.15 sıralarında Kartal\'da bulunan bir hastanede F.E. adlı kişinin \"Alaettin Çakıcı abimi nasıl tedavi etmezsiniz\" diyerek panik ve korku yaratacak şekilde ateş etmesi ile ilgili çalışma yapıldığı kaydedildi.
Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, 09 Şubat 2017 tarihinde 4 kişinin yakalandığı ve bu kişilerden 3\'ünün tutuklandığı belirtildi.
Çalışmaların devamında, olayın azmettiricileri ve diğer şüphecilikleri İ.G., E.T.G, Y.D., M.Ş. ve M.Y. yakalanarak gözaltına alındığı, emniyetteki işlemlerinin ardından bu sabah adliyeye sevk edilen şüphelilerin 5\'inin de tutuklanarak cezaevine gönderildi bildirildi.

ŞÜPHELİNİN ATEŞ ETME ANI KAMERADA
Şüphelinin hastane koridorunda silahla ateş etme anının güvenlik kameralarına yansıdığı ortaya çıktı. Görüntülerde, bir kişinin elinde silahla hastane koridorunda ateş ettiği ve o sırada hastanedekilerin sağa sola kaçıştıkları görülüyor.

Görüntü Dökümü:
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Güvenlik kamera görüntülerinden
-Şüphelinin hastane koridorunda ateş etmesi
-Hastane koridorunda personellerin kaçışması
-Yaşanan haraketlilik
-Polis kamerasından şüphelilerin emniyetten çıkışları


 

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