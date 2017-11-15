DHA İSTANBUL - HARAMİDERE'DE MİDİBÜS DEVRİLDİ; 6 YARALI (2)

Ersan SAN - İbrahim AKTÜRK - Murat SOLAK / İstanbul DHA
D-100 karayolu Haramidere Mevkii yan yolda, bir midibüsün devrilmesi sonucu 6 kişi yaralandı.
Kaza, D - 100 Karayolu Haramidere Mevkii Yan Yol Ankara istikametinde saat 19.30 sıralarında meydana geldi. Gürpınar-Yenibosna hattındaki midibüsün sürücüsü bilenmeyen bir nedenle direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan midibüs kaldırıma çarptıktan sonra devrildi. Kazada midibüsün içerisinde bulunan 6 kişi yaralandı. Olay yerine çok sayıda sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri, ilk tedavilerinin ardından yaralıları çevredeki hastanelerine götürdü. Kaza nedeniyle D-100 yanyol Ankara istikameti yaklaşık 1 saat trafiğe kapatıldı. Trafik yoğunluğu oluştu. Olay yerine gelen kurtarıcı aracının kazaya karışan midibüsü kaldırmasının ardından trafik normale döndü.
Polis olayla ilgili inceleme başlattı.
Görüntü Dökümü:
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-Olay yerinden görüntüler
-Devrilen midibüs
-Ambulans
-Midibüsün çekiciyle kaldırılması
14.11.2017 - 20.01 Haber Kodu : 171114211
14.11.2017 - 20.38 Haber Kodu : 171114214