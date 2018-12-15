DHA İSTANBUL - HAMSİ ŞÖLENİNDE 5 TON HAMSİ DAĞITILDI

İSTANBUL,(DHA) - BAĞCILAR Belediyesi ile Bağcılar Trabzonlular Derneği’nin ortaklaşa düzenlediği 11’inci Geleneksel Hamsi Şöleni’nde ilçe sakinlerine 5 ton hamsi ikram edildi.

Bağcılar Belediyesi ile Bağcılar Trabzonlular Derneği’nin ortaklaşa gerçekleştirdiği 11’inci Geleneksel Hamsi Şöleni’nde vatandaşlara 5 ton hamsi ikram edildi. Kirazlı Metro İstasyonu Otoparkı’nda gerçekleştirilen Hamsi Şöleni’ne yaklaşık 10 bin ilçe sakini katıldı. Her sene yoğun ilgi gören şölende davetlilere ızgaralarda ve dev kazanlarda pişirilen hamsi ile helva verildi.

“ŞÖLEN YENİ KARDEŞLİKLERİN OLUŞMASINA VESİLE OLDU\"

Ocağın başına geçip balıkları pişiren ve vatandaşlara ikram eden Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı, “Bugün Trabzon’a ve Karadeniz’e özel hamsi festivaline özel bu meydan ev sahipliği yapıyor. Yeni dostlukların ve kardeşliklerin oluşmasına vesile olur diye temenni ediyorum. Bağcılar’da bugün huzur varsa kardeşlik varsa burada bunda herkesin büyük bir emeği var. Her şeyden önce birbirine duyduğu sevgi, özlem ve hoşgörü var\" ifadelerini kullandı.

“BALIĞI ÇOK SEVİYORUM\"

Ailesiyle birlikte şölene katılan Yusuf Ünver, “Böyle bir etkinliğin olmasına çok sevindik. Hamsi şöleni çok güzeldi. Balığı seviyorum. Onun için buraya geldik\" dedi.

Görüntü Dökümü:

-------

-Etkinlikten görüntüler