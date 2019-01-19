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DHA İSTANBUL - GÜNEŞİ GÖREN İSTANBULLULAR SAHİLE AKIN ETTİ

  Haber-Kamera: Zeki GÜNAL - Güven USTA - İstanbul DHA İstanbul günlerdir soğuk havanın etkisindeydi

19 Ocak 2019 19:38

 

Haber-Kamera: Zeki GÜNAL - Güven USTA - İstanbul DHA

İstanbul günlerdir soğuk havanın etkisindeydi. Yağmur ve zaman zaman etsini gösteren kar yağışı İstanbulluları evlerine hapsetti. Ancak bugün hava sıcaklığı 15 dereceyi buldu. Güneşi gören İstanbullular özellikle sahillere akın etti. Beşiktaş\'ta Ortaköy, Bebek ve Arnavutköy\'e akın ekenler sahilde yürüyüş yaptı. Bazı kişiler ise balık tutmayı tercih etti. Karaköy sahilinde dolaşanlar, güzel havayı fırsat bilerek dışarı çıktıklarını söylediler.

 

Görüntü Dökümü:

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-Drone görüntüsüyle sahiller

-Ortaköy ve Arnavutköy\'de yürüyenler

-Balık tutanlar

-Taksim Meydanı

-Karaköy\'de dolaşanlar

-Röportajlar

-Üsküdar Sahili

 

 

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

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