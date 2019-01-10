DHA İSTANBUL - GÜNEŞ GÖZLÜĞÜ ÇALDIĞI ÖNE SÜRÜLEN İTALYAN MECLİS ÜYESİ 50 BİN LİRA KEFALETLE SERBEST 

Haber: Serpil KIRKESER / İSTANBUL DHA

Atatürk Havalimanı\'nda bir mağazadan 185 Euro değerindeki güneş gözlüğü çaldığı iddia edilen İtalyan belediye meclis üyesi F.G. çıkarıldığı mahkemece 50 bin lira kefaletle serbest bırakıldı.

GÜNEŞ GÖZLÜĞÜNÜN PARASINI ÖDEMEDEN MAĞAZADAN ÇIKTI

Atatürk Havalimanı\'ndaki olay 7 Ocak\'ta meydana geldi. İddiaya göre, İtalya\'nın Bari Belediye Meclis Üyesi F.G.

eşiyle birlikte Dubai\'den İtalya\'nın Bari şehrine gitmek için Atatürk Havalimanı\'na aktarma yapmak için beklemeye başladı. Havalimanında bulunan bir mağazaya girerek, gözlük deneyen F.G., denediği 185 Euro değerinde bir güneş gözlüğünü parasını ödemeden mağazadan çıktı. Ardından tuvalete giren F.G., daha sonra eşinin yanına gitti. Güvenlik kameraları incelendi, F.G.\'nin gözlüğü aldığı tespit edildi. Bunun üzerine polisler, F.G.\'yi gözaltına aldı. Ancak gözlük bulunamadı. Havalimanındaki polis merkezindeki işlemlerinin ardından F.G. Bakırköy Adalet Sarayı\'na sevk edildi.

\"DALGINLIĞIMA GELMİŞTİR. HATAMI KABUL EDİYORUM\"

F.G., \"Hırsızlık\" suçundan hakkında başlatılan soruşturma kapsamında savcıya \"şüpheli\" sıfatıyla ifade verdi. Gözlüğün bedelini ödemeye hazır olduğunu ifade eden F.G. savunmasında şunları söylediği öğrenildi: \"Dubaiden İstanbul\'a aktarmalı olarak geldiğim Atatürk Havalimanı\'ndaki küçük bir Free Shop\'tan 07 Ocak günü denediğim bir gözlüğü beğenmeyip yerine koydum. Daha sonra başka bir gözlük deneyip Free Shop\'un dışında beni bekleyen eşime bu gözlüğü gösterdikten sonra tekrar Free Shop\'un içerisine dönerken tuvaleti gördüm. Sıkıştığım için de tuvalete girdim. Ancak tuvalet kirli olduğundan tuvaletimi yapmadım. Elimi yüzümü yıkadım. Daha sonra eşimin yanına gittim. Büyük bir ihtimalle gözlüğü tuvalette elimi yıkarken unuttum. Daha sonra eşimin yanında 5 dakika kadar oturduktan sonra görevliler yanıma gelerek kendisini polis olarak tanıttıktan sonra valizimi aradılar ancak bir şey bulamadılar. O sırada gözlüğü almadığım hususunda tartışıp gözlüğü almadığımı söyledim. Ayrıca eşimin kalp hastası olması nedeniyle de strese girdim. Bu arada uçak anonsu yapılıyordu. Lisan da bilmediğimden para ile ilgili bir dert varsa gözlüğün bedelini ödemek istediğimi söyledim. Daha önceden diğer Free Shop\'lardan çok fazla alışveriş yaptım. Bununla ilgili fişlerinin de elimdedir.

Durumum itibarıyla böyle bir şey yapacak durumum yoktur. Bu arada uçağım kalktı. Kendimi bu durumda buldum. 60 yaşındayım, iki çocuğum var İtalya\'da belediye meclis üyesiyim. Dalgınlığıma gelmiştir. Hatamı kabul ediyorum. Ürünün bedelini ödemeye hazırım. Şu anda bile ödemeye hazırım.\"

KEFALETLE SERBEST BIRAKILDI

Savcılık, ifadesini aldığı F.G. tutuklanması istemiyle Bakırköy Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği\'ne sevk etti. Hakimlik de F.G.\'nin 50 bin lira nakdi kefaletle serbest bırakılmasına karar verdi.

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