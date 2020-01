DHA İSTANBUL - GÜLBEN ERGEN, ERHAN ÇELİK'İ OTOPARKTA KENDİSİNE PUSU KURUP ARACINI ÇİZMEKLE SUÇLADI

Yüksel KOÇ / İSTANBUL, (DHA) -

Şarkıcı Gülben Ergen, kendisine atılan SMS\'lerde hakaret ve tehdit edildiği gerekçesi ile savcılığa verdiği şikayet dilekçesinde, eski eşi Erhan Çelik\'in otoparkta 2 saat 15 dakika pusu kurup kendisini beklediğini, arabasını çizdiğini ve arabadan çıkmaması üzerine otoparkı terk ettiğini savundu. Attığı mesajlarla Gülben Ergen\'i tehdit ettiği gerekçesiyle şüpheli sıfatı ile ifade veren Erhan Çelik\'in asistanı S.K., soruşturmaya konu mesajları kendisinin attığını söyledi. İstanbul Anadolu Adalet Sarayı\'na geçtiğimiz günlerde bir dilekçe ile başvuran Gülben Ergen\'in avukatı Altın Mimir, müvekkilinin cep telefonuna gelen tehdit ve hakaret içerikli mesajlar nedeni ile 2 kişi hakkında şikayetçi olmuş, bu kişilerin eski eşi Erhan Çelik ile bağlantılı çıkması üzerine Erhan Çelik de şüpheli sıfatı ile ifadeye çağrılmıştı. Erhan Çelik\'in asistanı S.K., da şikayetçiler arasına eklenmişti. Avukat Altın Mimir 19 Ekim 2017 tarihinde Cumhuriyet Savcısı Metin Uslu\'ya şikayet dilekçesi vererek Erhan Çelik\'in arkadaşı H.G. ve asistanı S.K.\'nın kardeşi M.E.K. hakkında şikayetçi olmuştu. Müvekkilinin, 21 Eylül 2014 tarihinde Erhan Çelik ile evlendiğini, 6 Aralık 2016 tarihinde de anlaşmalı boşandığını belirten avukat Mimir, müvekkilinin İzmir Karabağlar\'da yaptırdığı okula oyun parkı bağışlayan T. D., isimli bir kişi ile ilişkisi varmış gibi haber yapıldığını, müvekkilinin T.D., ile herhangi bir duygusal ilişki yaşamadığını kaydetti.

OTOPARKTA PUSU KURUP ARABASINI ÇİZDİ İDDİASI

Bu olaydan sonra 23 Eylül 2017 tarihinde müvekkilinin eski eşi Erhan Çelik\'in otoparka giderek müvekkilini 2 saat 15 dakika boyunca pusu kurup beklediğini savunan Avukat Mimir, “Otoparkta tam 2 saat 15 dakika pusu kurarak müvekkilimizi beklemiş, bu süre zarfında iki defa da müvekkilimizin arabasının yanına giderek arabasını çizmiş ve zarar vermiştir. Müvekkilimizin dışarıya çıkmaması üzerine bir süre sonra orayı terk etmiştir\" iddiasında bulundu. Avukat Mimir, Erhan Çelik\'in çeşitli basın yayın kuruluşları ile işbirliği yapmak suretiyle toplum nezdinde farklı bir algı yaratarak müvekkilini küçük düşürmeyi amaçladığını savunarak, müvekkiline iki ayrı hattan gelen tehdit ve hakaret içerikli mesajlar nedeni ile Erhan Çelik\'in arkadaşı H.G. ve asistanı S.K.\'nın kardeşi M.E.K. hakkında şikayetçi oldu. Avukat Mimir, dilekçesinde müvekkiline gelen mesajlardan da örnekler sundu. Şüphelilerden H.G.\'nin instagram hesabında paylaştığı mesajda, “suskun kral @erhan_çelik senin canını sıkanın kafasını koparırımö şeklinde paylaşımının müvekkiline yönelik olduğunu savundu.

\'KENDİMİN VE ÜÇ EVLADIMIN CAN GÜVENLİĞİNDEN ENDİŞE DUYMAKTAYIM\'

Gülben Ergen savcılık şikayetinden bir gün sonra avukatı Altın Mimir ile birlikte 20 Ekim 2017 tarihinde Ataşehir Asayiş Büro Amirliği\'ne giderek şikayetçi sıfatı ile ifade verdi. 20 Ekim 2017 tarihinde karakolda verdiği bu ifadede, iki telefon hattından aynı gün gelen mesajların yakın tehlike içerdiğini savundu. Avukatlarının bu numaraların sahibini tespit ederek savcılığa şikayette bulunduğunu hatırlatan Ergen, “Bugün gelen mesajlar, çocuklarımın da hedef içerisinde olduğunu göstermektedir. Tüm tehditler birlikte değerlendirildiğinde bana tanımış oldukları 2 günün bugün son günü olması sebebiyle son tehdit mesajıyla gerek kendimin gerekse 3 evladımın can güvenliğinden büyük endişe duymaktayım\" dedi. H.G.\'nin eski eşinin çok yakın arkadaşı olduğunu savunan Ergen, “H.G. \'suskun kıral Erhan Çelik senin canını sıkanın kafasını kopartırım… net…\' şeklindeki paylaşımı ile bu şahsın kullanımındaki numaradan şahsıma gönderilen tehdit mesajları birleştirildiğinde can güvenliğimin büyük bir tehdit altında olduğu görülmektedir. Zira Erhan Çeliki ile aramızda son bir aydan beri devam eden, Erhan Çelik\'in bana yönelik gerçek dışı itham ve iftiralarından dolayı devam eden hukuki ve cezai ihtilaflarımız mevcuttur. Bu itilaflar sebebiyle bu tehdit mesajlarının onun yakın arkadaşlarının telefonlarından gönderilmiş olması tehlikenin büyüklüğünü göstermektedir. Ben öncelikle bu hat sahiplerinden ve onu azmettiren kişinin tespiti ile bu suça iştirak edenlerin cezalandırılmasını istiyorum. Bu süre içerisinde başıma gelebilecek her türlü saldırıdan bu kişilerin mesul tutulmasını istiyorum. Bu ismini verdiğim şahıslarla ilgili koruma tedbir kararı talep ediyorum\" dedi. Ergen\'in şikayetinden sonra ona mesaj atan hat sahipleri H.G. ile M.E.K.\'nın da aynı karakolda şüpheli sıfatı ile ifadeleri alındı. İnstagram paylaşımının kendisine ait olduğunu kabul eden H.G., hedefin Gülben Ergen olmadığını söyledi. M.E.K., ise hattın kendisine ait olduğunu ancak Erhan Çelik\'in asistanı olan ablası S.K.\'nın isteği ile bu hattı alıp ona verdiğini söyledi. Şüpheli sıfatı ile ifade veren S.K., ise, Gülben Ergen\'in şikayet ettiği mesajları kendisinin attığını kabul etti. S.K., 7 yıldır asistanı olarak çalıştığı Erhan Çelik\'in Gülben Ergen ile boşanma sürecinde yaşadığı haksızlıklar nedeni ile bu mesajları attığını savunarak, “Bu mesajları tehdit amacıyla göndermedim\" dedi.

MESAJ YANLIŞLIKLA GÜLBEN ERGEN\'E GÖNDERİLİNCE…

24 Ekim 2017 tarihinde soruşturmayı yürüten savcıya bir dilekçe daha veren Gülben Ergen\'in avukatı Altın Mimir, bir numaradan Erhan Çelik\'in kullanımında olan telefona Whatsapp mesajı yollandığını, bu mesajın da Çelik tarafından yanlışlıkla müvekkiline gönderildiğini belirterek, “Erhan Çelik\'e gönderilen bu mesaj ile mesajı gönderen kişinin Erhan Çelik\'in isteği doğrultusunda hareket ettiğini, daha sonrasında da konu ile ilgili rapor vererek Erhan Çelik\'i bilgilendirdiği açıkça ortaya konulmaktadır. Yaşanan bu son gelişme ışığında huzurdaki soruşturmaya konu suçların azmettiricisi/iştirakçisi/faili olarak Erhan Çelik\'in ifadesine başvurulması maddi gerçeğin açığa çıkması açısından elzemdir\" dedi. Bu gelişme üzerine Erhan Çelik de soruşturma kapsamında soruşturmayı yürüten Savcı Metin Uslu\'ya şüpheli sıfatı ile ifadeye çağrıldı. Çelik, 1 Kasım tarihinde savcıya giderek ifade verdi.

SORUŞTURMA ÜÇ SUÇ ÜZERİNDEN YÜRÜYOR

Her üç şüpheli de, \"Hakaret\", \"Tehdit\" ve \"Sesli, yazılı veya görüntülü bir ileti ile hakaret\" suçlarından soruşturuluyor.