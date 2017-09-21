DHA İSTANBUL - GIDE LOYRETTE NOUEL HUKUK BÜROSUNUN 20. YILI KUTLANDI

Mehmet İlkay ÖZER / İstanbul DHA

GIDE Loyrette Nouel uluslararası hukuk bürosunun Türkiye\'de faaliyete geçişinin 20\'inci yılı verilen davetle kutlandı. Fransa merkezli GIDE Loyrette Nouel hukuk bürosunun Türkiye\'de faaliyete geçmesinin 20\'inci yılı Sait Halim Paşa yalısında düzenlenen geceyle kutlandı. Geceye GIDE Loyrette Nouel yönetici ortağı ve GIDE Türkiye\'nin kurucusu Nouel Baudouin de Moucheron, GIDE Türkiye Hukuk Bürosu\'nun avukatları, çalışanları ile iş ortakları ve müvekkilleri katıldı.

\"TÜRKİYE YATIRIM YAPILMASI AÇISINDAN ÇOK ÖNEMLİ BİR ÜLKE\"

GIDE Loyrette Nouel yönetici ortağı ve GIDE Türkiye\'nin kurucusu Nouel Baudouin de Moucheron, burada yaptığı açıklamada GIDE Türkiye\'nin macerasını şöyle aktardı: 20 yıl önce bir meslektaşım ile Türkiye\'ye gelmiştim. Oysa şimdi meslektaş açısındaki yüksek bir sayımız var. Bununla beraber çok önemli bir müşteri, müvekkil kitlesine hizmet veriyoruz. Biz yurtdışında bir büro kurarken genelde müvekkillerimizi takip ediyoruz. Onların yatırımlarını takip edip, onlarla beraber geliyoruz. Burada 20 yıl evvel bir büro kurmaya karar verdiğimizde çok önemli bir yatırım talebi vardı. Şimdi gelinen aşamada bir şeyi daha fark ediyorum ki Türkiye yatırım yapılması açısından çok önemli bir ülke. Ayrıca Türkiye\'den yurtdışına da yatırımların yapıldığı. Bu çerçevede Türk yatırımcılara yurtdışında eşlik etmek, hukuki danışmanlık yapmak bizim bir başka hedefimiz.

GIDE LOYRETTE NOUEL TÜRKİYE HAKKINDA

GIDE Loyrette Nouel Türkiye, özellikle Türkiye\'de yabancı yatırımcılara finans ve ticaret hukuku alanlarında, dünya çapında hizmet sağlayan uluslararası hukuk bürolarından biri. Gide Türkiye, yabancı yatırımcılara (çokuluslu şirketler, kamu tüzel kişileri, bankalar, uluslararası finansman kuruluşları, vb.) Türkiye\'de gerçekleştirecekleri projelerinde, özellikle birleşme ve devralma, ortak girişim kurma, yeniden yapılandırma, özelleştirme, proje finansmanı ve sermaye piyasaları gibi çeşitli konularda düzenli olarak hizmet sunuyor. Gide Türkiye, bunun yanı sıra telif hakkı ihlallerine karşı fikri mülkiyet alanında da oldukça kuvvetli bir deneyime sahip.

Görüntü Dökümü:

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-Geceye katılanlar

-De Moucheron ile röportaj

-Genel ve detay görüntüler