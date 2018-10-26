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DHA İSTANBUL - (geniş haber) SUUDİ BAŞKONSOLOSLUĞU'NA MİNİBÜS YANAŞTI, VALİZLER KONULDU

Haber-Kamera: Taner YENER - Soner HASIRCIOĞLU - İSTANBUL DHA Suudi Arabistan Başkonsolosluğu kapısına kadar yanaştırılan minibüse içeriden çıkarılan valizler konuldu

26 Ekim 2018 11:58

Haber-Kamera: Taner YENER - Soner HASIRCIOĞLU - İSTANBUL DHA
Suudi Arabistan Başkonsolosluğu kapısına kadar yanaştırılan minibüse içeriden çıkarılan valizler konuldu.
Washington Post Yazarı Suudi Gazeteci Cemal Kaşıkçı cinayetine ilişkin gazetecilerin Suudi Arabistan Başkonsolosluğu önündeki bekleyiş devam ediyor. Sabah saatlerinde başkonsolosluğun ön araç giriş kapısına gelen diplomatik plakalı minibüs, kapıya yanaştırıldı. Başkonsolosluk görevlilerin tarafından araca valizler yerleştirildi. Ayrıca, dışarı bulunan başka bir aracın bagajından çıkarılan bir torba da minibüse konuldu. Bu arada içeriden çıkan ikisi şapkalı üç kişinin binmesinin ardından minibüs başkonsolosluktan ayrıldı. 

Görüntü Dökümü:
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- Minibüsten görüntü
- Aracın arka kısmına görevlilerin yükleme yapması
- Konsolosluk görevlilerinin minibüse binmesi
- Minibüsün ayrılması

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

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