DHA İSTANBUL - (geniş haber) KAĞITHANE'DE İSTİNAT DUVARI ÇÖKTÜ

Haber-Kamera: Hakan KAYA- Hasan YILDIRIM İSTANBUL DHA

KAĞITHANE\'de yoğun yağış nedeniyle istinat duvarı çöktü.

Olay Kağıthane Harmantepe Mahallesi Doğu sokakta gece saat 04.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre yoğun yağış nedeniyle istinat duvarının bir bölümü büyük bir gürültüyle çöktü. Olayda ölen ya da yaralanan olmazken, ekipler çökmenin yaşandığı sokağı giriş ve çıkışlarına beton bariyerler koyarak araç ve yaya trafiğine kapattı. Ekiplerin çöken molozları kaldırmak için çalışmaları sürüyor.

\"ÇOK KORKTUK, SABAHA KADAR UYUMADIK\"

40 yıldır bu evde yaşadıklarını söyleyen Zeynep Korkut \" Sabaha kadar devam etti.Hiç durmadan toprak gelmeye devam geldi.Çok korktuk. Evde bir içeri giriyoruz bir dışarı çıkıyoruz. Okula giden çocuklar var. Sabaha kadar uyumadılar\" dedi.

Görüntü Dökümü:

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Yıkılan istinat duvarı

Yola konan beton ve demir bariyerler

Belediye ekiplerinin moloz kaldırma çalışmaları

İstinat duvarının hemen altındaki evde yaşayan teyze ile röp.

Genel ve detaylar



