DHA İSTANBUL -  (geniş haber) EZHEL İLK DURUŞMADA BERAAT ETTİ

- İLK DURUŞMADA BERAAT ETTİ, HAYRANLARI ADLİYEDE SEVİNÇ ÇIĞLIKLARI ATTI

* Ezhel,

\"Geceler isimli parçamda gecelerin karanlığından, gizeminden bahsediyorum. Sanatsal, edebi bir dille anlattım\"

* Hakim Atalay,

\"Suç işleme kastıyla hareket etmediğine inandım. Sanat eseri olduğunu düşünerek beraatine karar verdim\"

Haber-Kamera: Yüksel KOÇ - İSTANBUL DHA

Şarkılarında uyuşturucu maddeye özendirdiği iddiası hakkında 10 yıla kadar hapis cezası istemiyle tutuklu yargılanan rapçi Ezhel, bugün görülen davanın ilk duruşmasında beraat etti.

Ezhel, şarkı sözünde uyuşturucuya özendirdiği iddiasını kabul etmeyerek, \"Geceler isimli parçamda gecelerin karanlığından, gizeminden bahsediyorum. Sanatsal, edebi bir dille anlattım\" dedi. Hakim Atalay, \"Suç işleme kastıyla hareket etmediğine inandım. Sanat eseri olduğunu düşünerek beraatine karar verdim\" dedi.

AYLIK GELİRİM 100 BİN TL

İstanbul 44. Asliye Ceza Mahkemesinde görülen davanın ilk duruşmasına, Ezhel adı ile bilinen Sercan İpekçioğlu ve Avukatı Fuat Ekin katıldı. Ezhel\'ii çok sayıda hayranı duruşma salonunun yetersizliği nedeni ile duruşma salonuna alınmadı. Ezhel\'in annesi Ulya Turgut ile yakınları ve gazeteciler duruşmayı takip etti. Kimlik tespiti yapılan Ezhel, müzisyen olduğunu ve aylık gelirinin de 100 bin TL olduğunu söyledi. İddianamede dile getirilen suçlamalara yönelik savunmasını yapan Ezhel, hint keneviri ile çekilen ve sosyal medyada paylaşılan fotoğrafa ilişkin, \"Ankara Kızılay\'da arkadaşımın giyim dükkanı vardır. Orada ufak bir yeşil alan var. Esrar bitkileri gördük, söktük ve elimde cep telefonu vardı, onunla fotoğraf çektim. Selahattin Özdemir\'in bir şarkısının sözlerini yazarak fotoğrafı sosyal medyada paylaştım. Muziplik olsun diye paylaştım\" dedi.

\'SUÇ İŞLEME KASTIYLA HAREKET ETMEDİM

Şarkı sözünde uyuşturucuya özendirmekle suçlanan Ezhel, \"Geceler isimli parçamda ise gecelerin karanlığında, gizeminden bahsediyorum. Sanatsal, edebi bir dille anlattım. Türkiye\'de çekilecek olan bir diziye müzik olarak yazdım. Bu parçada uyuşturucu maddeye özendirmek kastım yoktur\" dedi.

Hakim Dilber Atalay\'ın, \"Yarınımız yok\" isimli parçasını hatırlatarak, bu parçadan bir kaç söz söylemesini istedi. Parçadan bir kaç söz söyleyen Ezhel, \"Bu şarkıda ben uyuşturucunun zararlarını anlattım. Kullanıldığı takdirde ölüme neden olduğu temasını işledim. Suç işlemek kastıyla hareket etmedim. Eserlerim hayal ürünüdür. Suçsuzum, beraatimi ve tahliyemi istiyorum\" diye konuştu.

HAKİM: SUÇ İŞLEME KASTIYLA HAREKET ETMEDİĞİNE İNANDIM

Hakim Atalay, \"Suç işleme kastıyla hareket etmediğine inandım. Sanat eseri olduğunu düşünerek beraatine karar verdim\" dedi.

Koridorda bekleyen hayranları, bu kararı alkışlarla karşıladı.

\'YAŞASIN TAM BAĞIMSIZ RAP\'

Dışarıda kısa bir açıklama yapan Ezhel\'in annesi Ulya Turgut, dövmeyi sevmediği halde koluna oğlunun adını yazdığını belirterek, \"Yaşasın tam bağımsız rap\" dedi. Kız arkadaşı olduğunu söyleyen Ecem Güvenciler ise Ezhel\'in sadece inandığı şeyi yaptığını belirterek, \"Başardığımıza çok sevindim. Sanata özgürlük, sanatımızı engellemesinler\" şeklinde konuştu. Ezhel\'in Avukatı Fuat Ekin ise, mahkemenin müvekkilinin suç işleme kastı ile hareket etmediğine kanaat getirerek beraatine karar verdiğini söyledi.

İDDİANAMEDEN

Şarkılarında uyuşturucu maddeyi özendirdiği ve hint keneviri ile fotoğraf çektirdiği gerekçesi ile 23 Mayıs 2018 tarihinde gözaltına alınan Sercan İpekçioğlu, aynı gün tutuklanarak cezaevine konulmuştu. İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafında hazırlanan iddianamede, İpekçioğlu hakkında, \"Uyuşturucu madde kullanımını özendirme\" suçundan 5 yıldan 10 yıla kadar hapis cezası istendi.

Görüntü Dökümü:

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Hayranlarının adliyenin koridorunda beraat alkışı

Ezhel\'in sevgilisi olduğunu söyleyen Ecem Güvenciler\'in asansörde ağlamaklı olması

Ecem Güvenciler\'in dışarıda açıkalaması

Ezhel\'in hayranlarının adliyenin önünden genel görüntüsü

Ezhel\'in annesi Ulya Turgut\'un açıklaması

Avukatı Fuat Ekin\'in açıklaması

Dışarıdan genel ve detay görüntü



