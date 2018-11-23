DHA İSTANBUL - (geniş haber)- ESENYURT BELEDİYE BAŞKANI TEPKİ GÖSTERDİ; GERGİNLİK ÇIKTI

Ersan SAN - İSTANBUL DHA

Esenyurt Belediye Başkanı Ali Murat Alatepe, cuma namazını kılmak için camiye geldiği sırada seyyar satıcı olduğu belirtilen bir kişi tepki gösterdi. Bu sırada gerginlik çıktı. Polis, elinde taş olduğu belirtilen kişiyi gözaltına aldı. Gözaltına alınan Nedip D.\'nin (44) üzerinden bıçak çıktığı öğrenildi. Serhan Tirit Merkez Camii\'nde kıldığı Cuma namazı sonrası açıklamalarda bulunan Esenyurt Belediye Başkanı Ali Murat Alatepe, \"Şimdi arkadaşlarımız söyledi. Olabilir şeyler. Bir sıkıntı yok. Veren Allah, alan Allah, rabbimiz saklasın. Hiç bir sıkıntımız yok. O kardeşimizi de seviyoruz\" dedi. \"O kardeşimize ücretsiz tahta tahsis ettik\" diyen Alatepe, \"Yardım edeceğimizi söyledik. Ama illa da meydanda gayrı meşru satış yapacağım. Bunların muhtemelen madde satanlarla da bağlantısı var. Esenyurt\'ta seyyar satış bitti. Biz vergi veren esnafı seviyoruz. Onların vergilerinin kutsallığına inanıyoruz. Türkiye Cumhuriyeti Devleti de vergisiyle dönen bir devlet. Bu anlamda da vergiyi vermeden gelip tahta açmasını istemiyoruz. Elini neyle yıkadığı, nasıl yıkadığı, hijyeni nasıl sağladığı bilmediğimiz gerekiyor. Halkımız bilinen bir yerde yesin. Meydan düzenlemesini bekliyoruz. Burada seyyar satış olmayacak. Biz bunlara Türkiye\'de olmayan bir şey yaptık. Seyyar satıcılara kapalı pazarımızın birini ücretsiz tahsis ettik. Dedik ki; \'burada esnaf olun\' İlla da biz burada seyyar yapacağız. O zaman altında bir şey anlıyorum. Demek ki seyyar da başka bir şey satıyorlar\" ifadelerini kullandı.

,

Görüntü Dökümü:

-------------

-Olaylarla ilgili görüntü

-Gözaltına alınan kişi

-Alatepe\'nin açıklaması

DHA FEED