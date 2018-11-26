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DHA İSTANBUL - (geniş haber) BAŞSAVCILIK'TAN YALOVA'DAKİ ARAMAYLA İLGİLİ AÇIKLAMA

Haber: Özden ATİK - Şengüler YEŞİL / İstanbul, DHA İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca, Suudi Arabistan Başkonsolosluğu'nda öldürülen Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı soruşturması kapsamında Yalova'da yapılan arama çalışmalarına ilişkin basın açıklaması yapı

26 Kasım 2018 19:54

Haber: Özden ATİK - Şengüler YEŞİL / İstanbul, DHA
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı\'nca, Suudi Arabistan Başkonsolosluğu\'nda öldürülen Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı soruşturması kapsamında Yalova\'da yapılan arama çalışmalarına ilişkin basın açıklaması yapıldı. Açıklamada, \"Cemal Kaşıkçı\'nın öldürülmesi olayını gerçekleştiren şüphelilerden Mansour Othman M. Abahussaın\'in olaydan bir gün önce Yalova\'da ikamet etmekte olan Suudi Arabistan vatandaşı (Ghozan Kod) Mohammed Ahmet A. Alfaozan isimli şahısla iletişim kurduğu tespit edilmiştir. Yapılan bu görüşmenin öldürülen gazeteci Cemal Kaşıkçı\'nın cesedinin parçalara ayrıldıktan sonra yok edilmesine/ saklanmasına yönelik olduğu değerlendirilmektedir\" denildi
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı\'nca yapılan basın açıklaması şöyle:
\"Şüpheli ya da şüphelilerce daha önceden yapılan planlama doğrultusunda Cemal Kaşıkçı 2 Ekim 2018 tarihinde Suudi Arabistan Krallığı İstanbul Başkonsolosluğu\'nda boğularak ve cesedi parçalara ayrılmak suretiyle öldürülmüştür. Cumhuriyet Başsavcılığımızca tüm boyutlarıyla yürütülen soruşturma sürecinde, 1 Ekim 2018 ve 2 Ekim 2018 tarihlerinde bir plan dahilinde ülkemize gelerek Cemal Kaşıkçı\'nın öldürülmesi olayını gerçekleştiren şüphelilerden Mansour Othman M. Abahussaın\'in olaydan bir gün önce 1 Ekim 2018 tarihinde, Samanlı Köyü, Merkez /Yalova adresinde ikamet etmekte olan Suudi Arabistan vatandaşı (Ghozan Kod) Mohammed Ahmet A. Alfaozan isimli şahısla iletişim kurduğu tespit edilmiştir. Yapılan bu görüşmenin öldürülen gazeteci Cemal Kaşıkçı\'nın cesedinin parçalara ayrıldıktan sonra yok edilmesine/ saklanmasına yönelik olduğu değerlendirilmektedir. Bu sebeple İstanbul 7. Sulh Ceza Hakimliği\'nin 18/5664 sayılı kararına istinaden 26 Kasım 2018 tarihinde Cumhuriyet Başsavcılığımız nezaretinde İstanmbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından arama işlemleri yapılmaktadır. Gelişmeler konusunda gerekli bilgilendirmeler yapılacaktır\"
 

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