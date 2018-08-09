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DHA İSTANBUL -  (GENİŞ HABER) ATATÜRK HAVALİMANI'NDA İKİ UÇAK ÇARPIŞTI 

Haber-Kamera: İbrahim YILDIZ - Hüseyin ASLIYÜCE - İSTANBUL DHA Atatürk Havalimanı'nda kalkış için pist başına ilerleyen Royal Air Moroc Havayolu'na ait yolcu uçağı, körükte bulunan Türk Hava Yolları (THY) uçağına çarptı

09 Ağustos 2018 22:09

Haber-Kamera: İbrahim YILDIZ - Hüseyin ASLIYÜCE - İSTANBUL DHA
Atatürk Havalimanı\'nda kalkış için pist başına ilerleyen Royal Air Moroc Havayolu\'na ait yolcu uçağı, körükte bulunan Türk Hava Yolları (THY) uçağına çarptı. İki uçakta da hasar meydana geldi. 
Kaza saat 17.30 sıralarında meydana geldi. Atatürk Havalimanı\'nda kalkış için yolcu alımını tamamlayan İstanbul-Kazablanka seferini yapacak Royal Air Moroc Havayolu\'na ait yolcu uçağı pist başına ilerlemek üzere hareket etti.  Bu sırada uçağın sağ kuyruğu , Atina\'ya hareket için yolcu alımına hazırlanan ve 218 nolu körükte bulunan THY\'nin  Boeing 777 tipi yolcu uçağının kuyruk kısmına çarptı. Kaza sonucu iki uçakta da hasar meydana gelirken, olay yerinde itfaiye ekipleri önlem aldı. Kaza sonrası sağ kuyruğunda hasar meydana gelen THY uçağının seferden çekileceği, yolcuların başka bir uçakla Atina\'ya gönderileceği öğrenildi.

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-Uçakların görüntüleri


 

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