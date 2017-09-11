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DHA İSTANBUL - (geniş haber) - OKUL SERVİSİ SÜRÜCÜSÜ EHLİYETSİZ ÇIKTI

  Haber-Kamera:  Süleyman KAYA - Çağatay KENARLI, İstanbulDHA Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, okulların açılmasının ardından öğrenci servislerini denetledi

11 Eylül 2017 16:40

 
Haber-Kamera:  Süleyman KAYA - Çağatay KENARLI, İstanbulDHA
Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü\'ne bağlı ekipler, okulların açılmasının ardından öğrenci servislerini denetledi. Evrakları eksik sürücülere para ceza kesildi. Polisler, kendisinin tamirci olduğunu söyleyen ve ehliyetsiz öğrenci servisi kullanan 50 yaşındaki Muzaffer Zamur\'a para ceza kesti, aracını ise bağladı.
Okulların açılmasının ardından trafik polisleri, istanbul\'un birçok noktasında okul servis araçlarını denetledi. Evrakları eksik olan sürücülere para cezası kesildi. Denetleme sırasında polisler, Muzaffer Zamur\'un kullandığı okul servis aracını durdurdu. Önce polislere ehliyetinin evde olduğunu, kendisinin ise tamircilik yaptığını söyledi. Bunun üzerine kimlik üzerinden araştırma yapan polisler, Zamur\'un hiç ehliyetinin olmadığını belirledi. Aksak yürüyen Zamur,öServiste kimse yoktu. Aracı sahibine götürmek için aracı ben kullanmak zorunda kaldım. Yaptığım yanlışö dedi. Muzaffer Zamur\'un kullandığı araca polisler para cezası kesti, aracı bağladı. Öğrenci velileri denetimlerden çok memnun olduklarını söyledi. Denetimleri süreceği belirtildi.

Görüntü Dökümü
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-Okul servislerinin durdurulması
-Servis araçlarının görüntüsü
-Denetim yapan polis ekipleri
-Ekiplerin evrak kontrolleri 
-Sürücülerle röp.
-Tamirci olduğunu söyleyen ve ehliyeti olmayan servis aracındaki şoför
-Öğrenciler ve velilerin bulunduğu servisin incelenmesi
-Serviste bulunan velilerle röp.
-Genel ve detaylar

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