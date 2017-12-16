DHA İSTANBUL - (GENİŞ HABER) - ATAŞEHİR BELEDİYESİ'NDEKİ SEÇİMİ CHP ADAYI YILMAZ KAZANDI

* Battal İlgezdi

\"İdare Mahkemesine başvurumu yaptım. Bu başvurunun sonucunda temenni ediyorumki göreve iade edileceğimi düşünüyorum. Verilemeyecek bir hesabım yok, alnım açık yüzüm ak\"



Haber-Kamera: Enver ALAS-Özgür Deniz KAYA / İSTANBUL, (DHA)

Ataşehir Belediye Başkanı Battal İlgezdi\'nin İçişleri Bakanlığı tarafından görevinden geçici olarak uzaklaştırılmasının ardından, Ataşehir Belediye Meclisi\'nde yapılan belediye başkan vekili seçimini, CHP grubunun adayı İlhami Yılmaz kazandı. Üçüncü turda CHP\'nin adayı Yılmaz 22 oy, AK Parti\'nin adayı İlhami Yılmaz ise 15 oy aldı.

İLK İKİ TURDA SALT ÇOĞUNLUK BULUNAMADI

Ataşehir Belediye Meclis Salonu\'nda, Ataşehir Belediye Başkan Vekili seçimi yapıldı. 37 üyesi bulunan Ataşehir Belediye Meclisi\'nde CHP grubunun 22, AK Parti grubunun ise 15 üyesi bulunurken, her iki parti de grup başkan vekillerini aday gösterdi. CHP grubunun adayı İlhami Yılmaz, AK Parti\'nin adayı Mustafa Cevat Arzık oldu. Adaylardan ilk iki turda salt çoğunluğu alan çıkmayınca, üçüncü tura geçildi. Son turda CHP\'nin adayı Yılmaz 22 oy ile belediye başkan vekili oldu. Arzık\'a ise 15 oy çıktı.

İLHAMİ YILMAZ\'IN TEŞEKKÜR KONUŞMASI

Seçime ilgi oldukça yüksek oldu. Belediye meclis salonunun içi dolarken, dışarıda da çok sayıda Battal İlgezdi destekçisi bekledi. Seçimleri CHP adına İl Başkanı Cemal Canpolat, eski ve yeni milletvekilleri ile bazı CHP\'li belediye başkanları da izledi. Oturumu yöneten Meclis Başkanı Sadi Özata, sonuçladı açıkladı. Ataşehir Belediye Başkan Vekilliği seçimini kazanan İlhami Yılmaz, bir teşekkür konuşması yaptı.

Belediye Meclis üyelerine teşekkür eden Yılmaz, \"Keşke bugün bu kürsüye bu şekilde çıkmamış olsaydım. Bize vermiş olduğunuz güvenden dolayı tüm arkadaşlarıma ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Burada görüldüğü üzere sayın belediye başkanımızın geçici bir süre ayrı kalacağından dolayı yasa gereği bu süreci vekaleten yürütecek ve bu yüce meclis çatısı altında görev yapan 37 arkadaşımızdan birinin başkan vekili olarak yöneteceği ilgili yasada belirtilmiştir. demekrotik ortamda yapılan seçim sonucu bu görevi yürütmek üzere şahsımı görevlendirmiş bulunmaktasınız\" diye konuştu.

CANPOLAT: BELEDİYE MECLİS GRUBUMUZ ONURLU BİR ŞEKİDE KENDİ BELEDİYE BAŞKANLARINA SAHİP ÇIKTI

Seçim sonuçlarının ardından bir konuşma CHP parti grubunda partililere hitaben bir konuşma yapan Cemal Canpolat da şunları söyledi:

\"Çok dedikodu ve baskı yapıldı. Ama görüldü ki Ataşehir Belediye Meclis Grubumuz onurlu bir şekide kendi belediye başkanlarına yani 8 yıldır Ataşehir\'e gece gündüz hizmet götüren Battal İlgezdi\'ye sahip çıktı. Dünyada her türlü baskıyı, zulmü yapabilirsiniz. Güçlü olduğunuz için görevden uzaklaştırabilirsiniz. Ama halkın gönlünden koparamazsınız. CHP belediye başkanları üzerine algı operasyonları yapıyorlar. Belediye başkanlarımızın yanında ve arkasındayız.

İLGEZDİ\'DEN SEÇİM SONRASI AÇIKLAMA

Öte yandan görevden alınan Battal İlgezdi de seçim sonucunu Belediye Meclisi binasının dışında kendisini destekleyenlerle birlikte takip etti.

\"GÖREVE İADE EDİLECEĞİMİ DÜŞÜNÜYORUM\"

Burada basın mensuplarına kısa bir açıklama yapan İlgezdi, \"Bundan bir hafta önce İçişleri Bakanlığı\'nın belli maddesine göre 2 aylığına açığa alındım. Benim devlet ile hükümet ile bir sıkıntım yok. Alınan bir karadır ve buna saygı duymak zorundayız. Hukuki süreci başlatmış bulunmaktayım. Eminim ki kazanan Ataşehirliler olacaktır. İdare Mahkemesine başvurumu yaptım. Bu başvurunun sonucunda temenni ediyorumki göreve iade edileceğimi düşünüyorum. Verilemeyecek bir hesabım yok, alnım açık yüzüm ak\" ifadelerini kullandı.

Görüntü Dökümü

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-Belediye Meclis salonundan görüntüler

-Oy verme işlemleri

-Oy sayım işlemleri

-Seçim sonuçlarının açıklanması

-Teşekkür konuşması yapan İlhami Yılmaz

-CHP grubunda partililere konuşan Canpolat

-Dışarıda takip edenler

-Battal İlgezdi\'nin açıklaması

-Genel ve detaylar

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