DHA İSTANBUL - (GENİŞ HABER) - AHMET KURAL'A 5 YILA KADAR HAPİS İSTEMİ

Özden ATİK- Hayati ARIGAN/İSTANBUL, (DHA) ÜNLÜ şarkıcı Sıla Gençoğlu ile oyuncu Ahmet Kural arasında yaşanan darp olayına ilişkin soruşturma tamamlandı. Savcılık, oyuncu Ahmet Kural hakkında \'Hakaret\', \'Tehdit\' ve \'Basit yaralama\' suçlarından iddianame düzenledi. İddianamede, oyuncu Ahmet Kural\'ın 5 yıla kadar hapsi istendi.

Şarkıcı Sıla\'ya yönelik hakaret, tehdit ve basit tıbbi yaralama suçlarından 5 yıla kadar hapsi istenen oyuncu Ahmet Kural hakkında düzenlenen iddianamede o gecenin ayrıntıları ortaya çıktı. Şarkıcı Sıla\'nın 29 Ekim\'de oyuncu Ahmet Kural\'ın Zekariyaköy\'deki evinde darp, tehdit ve hakarete uğradığını belirterek şikayetçi olması üzerine başlatılan soruşturmayı tamamlayan İstanbul Cumhuriyet Savcılığı Kural hakkında düzenlediği iddianamede Kural ile 5 tanığın ifadesine yer verdi. Sıla\'nın doktor raporunun İstanbul Adli Tıp şube Müdürlüğünce incelendiği ve yaralamanın basit tıbbi müdahale ile giderilebilir mahiyette yaralanma olduğu anlaşıldığı iddianamede yer aldı.



TARTIŞMA 15 DAKİKA SÜRDÜ

İddianamede yer alan Ahmet Kural\'ın ifadesinde, Sıla ile aralarında bir tartışmanın yaşandığını kabul ettiğini belirterek, \"Sıla\'nın evden gitmesini istemem üzerine seslerimizi yükselttik. Fakat tehdit etmedim. Alkollüydük. Birbirimizi kollarından tutarak sarstık. Tartışma 15 dakika sürdü. Birkaç kere yere düştük. sakinleştikten sonra Sıla evden ayrılırken \'Seni bitireceğim Ahmet\' dedi\" dediği belirtildi.

İddianamede Sıla\'nın şoförü Mahmut Kaçak, Kural\'ın komşusunun misafiri Hatice Zeynep Tunç\'un ifadeleri şöyle yer aldı:

TOKAT SESLERİ GELİYORDU

Hatice Zeynep Tunç ifadesinde Ahmet Kural\'ın villasından saat 04.00 sıralarında bir kadınla tartışma ve tokat seslerinin geldiğini belirtti. Tunç, Kural\'ın \"O.... sen, seni öldüreceğim. Dışarı çıkmayacaksın. Sen dayak istiyorsun. Bak şimdi neler oluyor\" dediğini duyduğunu, polisi korktuğu için aramadığını belirtti.



KIYAFETLERİ DAĞILMIŞTI

Sıla\'nın şoförü Mahmut Kaçak ise Sıla ve Ahmet Kural\'ı oyuncunun Zekariyaköy\'deki evine bıraktığını, Sıla\'nın gece burada kalacağını söylediğini belirtti. Saat 05.30 da ise Sıla\'nın kendisini arayarak gelmesini istediğini belirten Kaçak, Sıla\'nın kıyafetlerinin dağılmış olduğunu kendisini Hande Kızıl\'ın yanına bırakmasını istediğini söyledi. Kaçak, \"Aracı kullanırken Sıla, Ahmet Kural\'ın kendisini dövdüğünü söyledi\" dedi.

UZLAŞAMADILAR

Savcılık soruşturmada, Sıla\'nın beyanı, tanık beyanı, doktor raporu ve Ahmet Kural\'ın ikrara varan savunması göz önüne alınarak Kural\'ın Sıla\'ya \"Git buradan, seni öldürürüm, o....., dışarı çıkmayacaksın, sen dayak istiyorsun, bak şimdi neler oluyor\" şeklinde tehdit ve hakarette bulunduğu, darp ederek basit tıbbi müdahale ile giderilebilir şekilde yaralanmasına sebep olduğunu belirtti. Kural\'ın hakaret, tehdit ve basit yaralama suçlarını işlediğinin belirtildiği iddianamede bu nedenle dosyanın uzlaştırma bürosuna gönderildiği ancak tarafların uzlaşamadığı anlatıldı.



KURAL\'IN VERDİĞİ GÖRÜNTÜLER İNCELENDİ

Uzlaştırma bürosuna Kural\'ın avukatı tarafından sunulan olaydan 18 saat sonra çekilen video görüntülerinin incelenmesini talep etmesi üzerine dosyanın tekrar savcılığa geldiğinini anlatıldığı iddianamede, görüntüler ve fotoğraflar üzerinde bilirkişi incelemesi yapıldığı belirtildi. Görüntülerde Sıla\'nın şarkı söylediğini tespit eden savcılık, olaydan sonra Sıla\'nın yanında bulunan Rüçhan Hande Kızıl, Togay Han Numanoğlu, Cem Mumcu\'nun ifadesine başvurduğunu belirtti.

EKİMOZ VE ÖDEMLER VARDI

Doktor Cem Mumcu tanık olarak alınan ifadesinde, olaydan sonra Sıla\'nın çağırması üzerine Sıla’\'ın vücudunda ekimoz ve ödemler gördüğünü, Sıla\'nın o gece üzüntüsünü paylaşmak için şarkı söylediğini, basına yansıyan videoyu kendi instagram hesabından story diye adlandırılan kısımda kayda aldığını ve burada paylaştığını, sonrasında rahatsız hissettiği için bu videoyu sildiğini anlattı.

GÖMLEĞİNDE KAN İZİ VARDI

Sıla’nın asistanı Rüçhan Hande Kızıl da olaydan sonra kendisine geldiğini belirterek, \"Sıla\'nın beyaz gömleğinin düğmelerinin kopuk, yakasının yırtıktı. Gömleğinde kan izi vardı. Deri pantolonunda ve trençkotunda yırtık gördüm. Yüzünün sol tarafı şişti. Sıla, kendisini Ahmet Kural\'n darp ettiğini söyledi. Saçından tutup, başını duvara vurduğunu, tekmeyle vurduğunu söyledi\" dedi.

TESELLİ İÇİN ŞARKI SÖYLEDİ

Sıla’ya giymesi için eşofman ve tişört verdiğini belirten Kızıl, bir süre sonra arkadaşlarının geçmiş olsuna geldiğini bu sırada Sıla’nın kendisini teselli etmek için şarkı söylediğini anlattı. Kızıl, \"Bu bir eğlence değildi. Sıla’nın vücudundaki morlukları ve kızarıklıkları gösteren fotoğrafları bizzat kendim çektim\" dedi.

Sıla’nın asistanlarından Togay Han Numanoğlu ise basına yansıyan videoda görünen kişilerden biri olduğunu belirterek 29 Ekim’de Hande’nin kendisini arayarak ‘Sıla çok kötü hemen gel’ demesiyle Hande’nin evine gittiğini belirtti. Sıla\'nın ağlamış ve darp edilmiş göründüğünü, yüzünde kızarıklık, şişlik ve kollarında morluk gördüğünü belirten Numanoğlu, \"Sıla\'nın kendisine Ahmet Kural’ın dövdüğünü söyledi. Kural\'ın kulaklarına vurduğunu, tekmelediğini, kafasını duvarlara sürttüğünü, hakaret etiğini anlattı\" dedi.

RAPORLARI MAHKEME DEĞERLENDİRSİN

İddianamede Ahmet Kural\'ın dosyaya sunduğu Yıldız Teknik Üniversitesi Makine Mühendisliği bölümünce düzenlenen evdeki seslerin komşular tarafından duyulması ve Sıla\'nın sağlık raporuna ilişkin İ.Ü. Adli Tıp Anabilim Dalı tarafından düzenlenen raporların takdirinin mahkemenin değerlendirilmesi istendi.

İddianamede, Ahmet Kural’ın “Hakaret, “Tehdit\", “Basit yaralama\" suçlarından toplam 1 yıl 1 aydan 5 yıla kadar hapsi istendi. İddianame kabul edilirse Kural\'ın yargılanmasına önümüzdeki günlerde İstanbul Asliye Ceza Mahkemesi’nde başlanacak.

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