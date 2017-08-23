DHA İSTANBUL - GEMİ TAŞIYAN GEMİ İSTANBUL BOĞAZI'NDAN BÖYLE GEÇTİ

Haber: İstanbul DHA

Gemi taşıyan gemi İstanbul Boğazı\'ndan geçti. Sahildekiler de bu ilginç anları cep telefonlarıyla kaydetti.

Üzerinde 10 gemi yüklü dev nakliye gemisi Kıyı Emniyeti\'ne bağlı 2 römorkör eşliğinde dün İstanbul Boğazı\'ndan geçti. Dev geminin üzerinde taşıdığı gemileri gören sahildekiler bu anları cep telefonlarıyla çekip sosyal medyada paylaştı. İstanbul Boğazı\'ndan geçişi yaklaşık 1 saatte tamamlayan gemi Karadeniz\'e açıldı.

Görüntü Dökümü:

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-Geminin boğazdan geçişi

