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DHA İSTANBUL - GEMİ TAŞIYAN GEMİ İSTANBUL BOĞAZI'NDAN BÖYLE GEÇTİ

Haber:  İstanbul DHA Gemi taşıyan gemi İstanbul Boğazı'ndan geçti

23 Ağustos 2017 15:29

Haber:  İstanbul DHA
Gemi taşıyan gemi İstanbul Boğazı\'ndan geçti. Sahildekiler de bu ilginç anları cep telefonlarıyla kaydetti. 
Üzerinde 10 gemi yüklü dev nakliye gemisi Kıyı Emniyeti\'ne bağlı 2 römorkör eşliğinde dün İstanbul Boğazı\'ndan geçti. Dev geminin üzerinde taşıdığı gemileri gören sahildekiler bu anları cep telefonlarıyla çekip sosyal medyada paylaştı. İstanbul Boğazı\'ndan geçişi yaklaşık 1 saatte tamamlayan gemi Karadeniz\'e açıldı.

Görüntü Dökümü:
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-Geminin boğazdan geçişi
 

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

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