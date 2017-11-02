T24 LogoT24 Logo
Gündem

DHA İSTANBUL - GAZETECİ KÜÇÜKKAYA VE AVUKAT OKAN'A 5'ER YILA KADAR HAPİS İSTEMİ (1)

Haber: Serpil KIRKESER - İSTANBUL DHA Gazeteci İsmail Küçükkaya ile Avukat Fidel Okan hakkında,  "Kamu görevlisine alenen hakaret" ve  "Türkiye Cumhuriyeti kurum ve organlarını alanen aşağılama"  gerekçesiyle 1 yıl 6 aydan 5'er yıla kadar hapis istemiyle

02 Kasım 2017 20:37

Haber: Serpil KIRKESER - İSTANBUL DHA
Gazeteci İsmail Küçükkaya ile Avukat Fidel Okan hakkında,  \"Kamu görevlisine alenen hakaret\" ve  \"Türkiye Cumhuriyeti kurum ve organlarını alanen aşağılama\"  gerekçesiyle 1 yıl 6 aydan 5\'er yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı. 
BAKIRKÖY CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI SORUŞTURMA BAŞLATMIŞTI
Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya, avukatı aracılığıyla Bakırköy Adalet Sarayı\'na suç duyurusunda bulunmuştu. Suç duyurusu üzerine Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı da Bakan Kaya ve eşiyle ilgili sözlerine ilişkin İsmail Küçükkaya ve Fidel  Okan hakkında soruşturma başlatılmıştı.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Haber Serpil KIRKESERDHA GazeteciKüçükkayaAvukat Fidel OkanCumhuriyetiCUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI SORUŞTURMA BAŞLATMIŞTI AileSosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan KayaBakırköy Adalet SarayıSuçBakırköy Cumhuriyet

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Suriye’deki işbirliği nedeniyle Libya’da da Türkiye ile ilerlemeye çalışıyor...

"Ulusalcılar ve iktidar Kılıçdaroğlu karşıtlığında birleşti"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

"Ulusalcılar ve iktidar Kılıçdaroğlu karşıtlığında birleşti"...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Porno gençleri cinsellikten uzaklaştırıyor...

AFAD Elazığ depremi için nakdi yardım kampanyası başlattı...

Elazığ'da 6,6 büyüklüğünde deprem | Yaşamını yitirenlerin sayısı 39'a yükseldi...

HDP Elazığ heyeti: Gelen yardımlar AKP ilçe başkanları tarafından sadece...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24