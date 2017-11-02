DHA İSTANBUL - GAZETECİ KÜÇÜKKAYA VE AVUKAT OKAN'A 5'ER YILA KADAR HAPİS İSTEMİ (1)

Haber: Serpil KIRKESER - İSTANBUL DHA

Gazeteci İsmail Küçükkaya ile Avukat Fidel Okan hakkında, \"Kamu görevlisine alenen hakaret\" ve \"Türkiye Cumhuriyeti kurum ve organlarını alanen aşağılama\" gerekçesiyle 1 yıl 6 aydan 5\'er yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.

BAKIRKÖY CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI SORUŞTURMA BAŞLATMIŞTI

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya, avukatı aracılığıyla Bakırköy Adalet Sarayı\'na suç duyurusunda bulunmuştu. Suç duyurusu üzerine Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı da Bakan Kaya ve eşiyle ilgili sözlerine ilişkin İsmail Küçükkaya ve Fidel Okan hakkında soruşturma başlatılmıştı.