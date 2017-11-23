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DHA İSTANBUL - GAZETECİ ALİ TARAKÇI SEDYE İLE GETİRİLDİĞİ EMNİYETTE, KENDİSİNİ VURANLARI TEŞHİS ETTİ

Ali AKSOYER/İSTANBUL(DHA) Esenyırt'ta uğradığı silahlı saldırı sonucu yaralanan gazeteci Ali Tarakçı, Asayiş Şube Müdürlüğüne gelerek gözaltındaki 3 kişiden 2'sini  teşhis etti

23 Kasım 2017 20:38

Ali AKSOYER/İSTANBUL(DHA)

Esenyırt\'ta uğradığı silahlı saldırı sonucu yaralanan gazeteci Ali Tarakçı, Asayiş Şube Müdürlüğüne gelerek gözaltındaki 3 kişiden 2\'sini  teşhis etti. Ambulansla  getirildiği  Emniyet müdürlüğü binasında çıkışta konuşan Ali Tarakçı \"Olay bir trafik tartışması değil, beni yazdıklarımdan dolayı vurdular. Bu kişilerin arkasında bir azmettirici olduğunu biliyorum\" dedi. 

Esenyurt\'ta geçtiğimiz pazartesi günü meydana gelen olayda gazeteci Ali Tarakçı uğradığı silahlı saldırı sonucu vurularak yaralanmıştı. Polis olayla ilgili yaptığı soruşturmada Ali Tarakçı\'yı olay sabahı evinde çıktıktan sonra adım adım takip ederek silahlı saldırıda bulunanlarla ilgili operasyonda 3 kişiyi gözaltına almıştı. Şüpheliler T.E., V.K., ve R.Y. Cinayet Büro Amirliğinde sorguya alınmıştı.

Polis tarafından olayla ilgili yürütülen soruşturmada hastanede tedavisi süren gazeteci Ali Tarakçı, bir ambulansla Gayrettepe\'de bulunan Asayiş Şube Müdürlüğüne getirildi. Sedye ile üçüncü katta bulunan Cinayet Büro Amirliğine getirilen Ali Tarakçı\'dan,  \"aynalı odada\" gözaltındaki 3 kişiyi teşhis etmesi istendi. Ali Tarakçı\'nın kendisine gösterilen 8 kişi içinden olay sırasında gördüğü 2  kişiyi teşhis ettiği öğrenildi. 

Gazeteci Ali Tarakçı\'nın emniyet müdürlüğü binasında ayrıca olayla ilgili ek ifade verdiği de öğrenildi. Yaklaşık 5 saat Cinayet Büro Amirliğinde kaldıktan sonra sedye ile aşağı indirilen Ali Tarakçı, yazılarından dolayı vurulduğunu söyleyerek \"Olay kesinlikle bir trafik tartışması değil, çünkü ben onlarla tartışmadım. Beni evimden çıktıktan sonra izlemişler, tamamen planlı bir iş.\" dedi. Olayda bir azmettirici olduğuna inandığını söyleyen Ali Tarakçı \"Bu adamların arkasında mutlaka bir başkası var. Ben elimdeki bilgileri emniyetle paylaştım. Onlarda gerekeni yapıyorlar\" dedi.

Görüntü Dökümü:
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-Ali Tarakçı\'nın sedye ile emniyete getirilmesi
-Tarakçı\'nın açıklaması

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