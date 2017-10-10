DHA İSTANBUL -  GALATASARAY LİSESİ'NİN 150. YILI KUTLANDI

*Etkinlikte sahneye eski kapaklı sıralardan getirtilerek bir sınıf oluşturuldu

* Başkan Dursun Özbek,

\"Ne mutlu Galatasaraylıyım\"

Haber - Kamera: Serhan TÜRK - İSTANBUL / DHA

Galatasaray Lisesi\'nin 150. kuruluş yılı etkinliklerinin ilk organizasyonu gerçekleştirildi.

Galatasaray Lisesi Tevfik Fikret Salonu\'nda düzenlenen etkinliğe, Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek\'in yanı sıra eski başkanlardan Faruk Süren ve Prof. Dr. Duygun Yarsuvat, Galatasaray Divan Kurulu Başkanı İrfan Aktar, Galatasaray Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ertuğrul Karsak, Galatasaray Lisesi Müdürü Meral Mercan ile çok sayıda davetli katıldı.

Katılımcılar arasında, Beyoğlu Belediye Başkanı Ahmet Misbah Demircan ile Fransa İstanbul Başkonsolosu Bertrand Buchwalter de yer aldı.

Sunuculuğunu Korhan Abay\'ın yaptığı etkinlikte Galatasaray Lisesi\'nin tarihini anlatan film gösterilirken ardından Galatasaray Lisesi Ders Nazırı Carole Lux, Galatasaray Lisesi Müdürü Meral Mercan ve Galatasaray Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. E. Ertuğrul Karsak konuşmalarını yaptı. Başta Galatasaray Spor Kulübü, Galatasaray Lisesi, Galatasaray Üniversitesi, Galatasaraylılar Derneği, Galatasaraylılar Birliği ve Galatasaray Eğitim Vakfı olmak üzere, Galatasaray Lisesi\'nden doğmuş tüm kurumların birlik ve dayanışma içinde olduğunu gösterdiği etkinlikte Galatasaray Lisesi öğrencileri tarafından \"Galatasaray Kurumları 150. Yıl Ortak Deklarasyonu\" da okundu.

Etkinlikte sahneye eski kapaklı sıralardan getirtilerek, Levent Erden\'in moderatörlüğünde bir sınıf oluşturuldu. \"Galatasaray\'da bir sınıf\" adı verilen bölümde sahneye sırasıyla Ahmet San, Prof. Dr. Şebnem Ünal, Erman Kunter, Nur Ger, Dursun Özbek, Hakkı Akil, Aydemir Akbaş ve Prof. Dr. Duygun Yarsuvat çağrıldı. Katılımcılar bulundukları döneme ait anılarını da anlatırken burada Galatasaray\'ın Türkiye\'nin farklı sosyokültürel ve sosyoekonomik çevrelerinden birçok öğrenciyi nasıl geliştirebildiği, birlikte yaşama kültürünün nasıl oluştuğu, Türkiye toplumuna ve genel anlamda insanlığa nasıl bir zenginlik ve çeşitlilik katabildiği esprili bir ortamda gösterildi.

\"NE MUTLU GALATASARAYLIYIM\"

Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek, sahnede sunucu Korhan Abay\'ın sorduğu soru üzerine, \"Her spor kulübü gibi Galatasaray Spor Kulübü de belli zorluklardan geçerek bir dünya markası haline gelmiştir. Bugün itibarıyla mali sorunlarımızın üstesinden büyük bir ölçüde geldik. Mayıs sonuna kadar bunu tamamen halletmiş olacağız. Zaten sportif başarı anlamında Türkiye\'nin en çok kupa kazanan takımıyız. Okulumuzun 150. yılını kutluyoruz. En çok iftihar ettiğimiz konulardan biri de olimpik sporların bu yuvadan çıkmış olması. Galatasaray enlerin ilklerin takımıdır. Her konu en her konuda ilk olmuştur. Ne mutlu Galatasaraylıyım\" yanıtını verdi.

\"GALATASARAY\'DA BİR SINIF\" SÖYLEŞİSİ

Dursun Özbek, kulüp başkanı olma hayalini bu sıralarda kurduğunu aktararak, \"Galatasaray Lisesi\'nde 8 sene okundum. Öğrendiğim ne varsa her dakikası önemli, her dakikası anlatılmaya değer. Neresinden başlasam diye düşünüp durdum\" şeklinde konuştu.

Babasının Karaköy\'de bulunan Liman Lokantası\'nda garson olarak çalıştığını ve buranın önemli isimlerin uğrak yeri olduğunu vurgulayan Özbek, şunları kaydetti:

\"Orada görüyor ki Türkiye\'yi yöneten önemli isimlerin birçoğu Galatasaray Lisesi mezunu. Beni de buraya yazdırıyor. Her şeyimi bu okula borçluyum. Bunun da her zaman karşılığını vermek istedim. Hiç ikmale kalmadan bitirdim ve bugün bunun pişmanlığını yaşıyorum. Doya doya burayı yaşamak lazımdı. \'İki sene daha okusaymışım.\' diyorum. Bu okulun ortaya çıkardığı en önemli

değerlerden biri olan spor kulübünün başkanıyım. Hayalim gerçek oldu. Ortaokul ve lise dönemlerimde sevgili Selahattin Beyazıt, kulüp başkanı ve vergi rekortmeniydi. Örnek alınacak ideal biriydi.\"

Okuldaki lakabının \"Tostos\" olduğunu aktaran Özbek, \"Henüz okulun ilk günü bir arkadaşımın taktığı bir lakaptı ve hiç gerçek ismim telaffuz edilmedi. Ortaokul son sınıfa kadar da bu lakaba çok sinirlenirdim. Sonrasında alıştım\" ifadelerini kullandı.

Tüm Galatasaraylılardan kulübe olan ilgilerini eksiltmemelerini isteyen başkan Özbek, \"Biz her spor kulübü gibi belli zorluklardan geçerek, büyüyerek dünya markası haline geldik. Bugün itibarıyla mali sorunlarımızın üstesinden büyük ölçüde geldik. Az bir bölümü kaldı. Mayıs sonuna kadar bunu da halletmiş olacağız. Zaten sportif anlamda örnek bir kulübüz. Galatasaray enlerin ve ilklerin takımıdır\" diyerek sözlerini tamamladı.

Söyleşide yer alan Erman Kunter, Galatasaray Lisesi\'nin kendilerine verdiği öz güvenle her kulvarda üst seviye mücadele ortaya koyabildiğini anlatırken, Avrupa\'nın en pahalı organizasyonu olan Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi\'nde düşük bir bütçeyle mücadele ettiklerini aktardı.

Kunter\'in, \"Bizim bütçemiz, diğer kulüplere göre daha küçük ama iş yapabilir bir kadromuz var.\" sözlerine başkan Özbek, \"Kalbimiz büyük, kalbimiz\" diyerek esprili bir dille karşılık verdi. Bunun üzerine Kunter, \"Bütçemiz küçük ama kalbimiz büyük\" diyerek sözlerini değiştirdi.

Görüntü Dökümü:

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- Etkinlikten görüntüler

- Kursüdeki konuşmacılar

- Katılımcılardan detaylar

- Sahnede sıralara oturup konuşma yapmaları

- Genel detaylar